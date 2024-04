FC Schalke 04 atmet auf: DFL verkündet wichtige Entscheidung

Im Abstiegskampf hat der FC Schalke 04 mit dem 2:0 gegen Nürnberg einen riesigen Schritt gemacht. Nun folgt die nächste gute Nachricht.

Auch die finanziellen Probleme werden dem FC Schalke 04 wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. Die DFL hat verkündet: Keinem Klub wurde die Lizenz verweigert.

FC Schalke 04: DFL-Verkündung lässt S04 aufatmen

Monatelang herrschte das große Zittern. Schalke drohte in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Gleichzeitig schwebte die weiter bedrohliche Finanz-Situation mit Schulden im dreistelligen Millionen-Bereich wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Droht selbst bei Klassenerhalt ein Drama um die Lizenz?

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

In der Schalker Chefetage zeigte man sich zuversichtlich, die Lizenz für die Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga ohne Auflagen und Bedingungen zu erhalten. Nun scheint sich genau das bestätigt zu haben. Am Donnerstag (18. April) verkündete die DFL, dass keinem der 36 Vereine die Lizenz verwehrt wird. Gleiches gilt für die Aufstiegsaspiranten aus der 3. Liga.

Endgültige Entscheidung Ende Mai

Der Ligaverband teilt jedoch auch mit: „Einige Clubs müssen allerdings bis Ende Mai Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung final zu erhalten.“ Während Auflagen im Laufe der Saison erfüllt werden können, ist die Erfüllung von Bedingungen eine Voraussetzung für den Lizenz-Erhalt. Die endgültige Entscheidung über die Lizenzen für die nächste Saison fällt also erst nach der Saison.

Bekannt ist aber schon: Schalke muss sein negatives Eigenkapital in der neuen Saison um fünf Prozent senken. Sonst wird der Klub mit einem Punktabzug bestraft (hier alle Einzelheiten).

Mehr aktuelle Nachrichten:

Ob der FC Schalke 04 zu den Klubs gehört, die Auflagen oder Bedingungen für den Lizenzerhalt in der 2. Bundesliga erhalten haben, geht aus der DFL-Mitteilung nicht hervor. Wegen der brenzligen sportlichen Situation hatte der S04 auch eine Drittliga-Lizenz beantragt. Hier steht die Entscheidung noch aus.