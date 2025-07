FC Schalke 04: Klub verkündet bitteren Abgang – die Chance für den S04!

Keine Kohle, Krisen-Modus und trotzdem viel Bedarf – der FC Schalke 04 muss auf dem Transfermarkt erfinderisch sein, um die dringend nötige Verstärkung zu besorgen. Eine schwere Aufgabe für die Kaderplaner um Frank Baumann und Ben Manga.

Eine Option: Junge Talente an Land ziehen, die auf dem Sprung in den Profi-Fußball sind. Eine solche Chance ergibt sich jetzt im hohen Norden. Werder Bremen hadert mit dem Verlust eines seiner größten Talente – und der könnte eine Chance für den FC Schalke 04 sein.

Werder-Juwel zum FC Schalke 04?

Yuval Ranon gilt in Bremen als großes Talent. Nach zwei Jahren in Werders U19 steht für ihn nun der Sprung zu den Männern an. Auch die Klub-Bosse sehen in ihm mittelfristig einen Bundesliga-Profi. Ob der „Zehner“ das packt, wird man in Bremen aber nur aus der Ferne beobachten können. Bremens NLZ-Leiter Marc Dommer erklärt gegenüber der „Deichstube“: „Yuval hat uns verlassen, er hat ein Angebot für die U23 erhalten, aber er und sein Umfeld haben den Anspruch gehabt, schon jetzt auch bei den Profis mit dabei zu sein.“ Hier mehr zum Wechsel.

+++ Schalke-Juwel vor Durchbruch – wird er Muslic‘ Ass im Ärmel? +++

Das gehobene Bundesliga-Niveau kommt in Bremens Augen zu früh für Yuval Ranon. „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Er möchte seine Chance im Profi-Fußball suchen“, sagt Dommer und hadert mit dem Abgang. Jetzt ist der Youngster auf Vereinssuche. Das ist eine Chance für Schalke! Hochtalentiert, vereinslos, kreativer Spielmacher und abschlussstark – Ranon passt genau ins S04-Raster. Und wenn laut Werder Bremen zwischen U19 und Bundesliga ein Zwischenschritt nötig ist, könnte Königsblau genau den in der 2. Bundesliga bieten.

Mehr News:

Seine Werte sprechen für ihn. Als Spielmacher lenkte er Werders U19, kam in 47 Pflichtspielen dabei obendrein auf starke 18 Tore und neun Vorlagen. Auch in Israels U19-Nationalmannschaft feierte er bereits Debüt und Tor-Premiere. Yuval Ranon sieht sich bereit für den Profi-Fußball. Mit geringem Risiko könnte der FC Schalke 04 ihm diese Chance bieten – und womöglich einen echten Shootingstar an Land ziehen.