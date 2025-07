FC Schalke 04: Bundesliga-Hammer bahnt sich an! S04 blickt genau drauf

Beim FC Schalke 04 dreht sich in diesen Tagen alles rund um den neuen Trainer. Der neue Sportchef Frank Baumann muss neben der Suche nach einem neuen Chefcoach auch den Transfermarkt nach Abgängen und Zugängen im Blick behalten. Ganz oben auf der Liste stehen die Verkäufe von Moussa Sylla und Taylan Bulut.

Die beiden Akteure sollen dem FC Schalke 04 jeweils mehrere Millionen einbringen und damit ordentlich Geld für Neuzugänge freimachen. Doch bei beiden Spielern gestaltet sich ein Verkauf derzeit schwer. Bei einem der beiden Akteure fällt nun wohl auch ein weiterer Interessent weg.

FC Schalke 04: Stuttgart vor Hammer-Transfer

Erst am Samstagabend (24. Mai) feierte der VfB Stuttgart den ersten großen Titel seit der Meisterschafts 2007: Die Schwaben gewannen den DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld (4:2) und haben sich damit auch für die kommende Europa-League-Saison qualifiziert. Einen Tag nach diesem großen Erfolg folgt dann der nächste Hammer.

Denn laut „Foot Mercato“ steht Lorenz Assignon kurz vor einem Wechsel nach Stuttgart. Die Einigung zwischen seinem Verein Stade Rennes und dem VfB steht kurz bevor, die Ablöse wird sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen. Für einen Rechtsverteidiger ist das eine ganze Stange Geld!

Der 24-Jährige zählt zu den größten Shootingstars der Ligue 1 und möchte mit dem Wechsel nach Bad Canstatt jetzt wohl den nächsten Schritt machen. Der VfB setzt damit das erste Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Und auch in Gelsenkirchen wird man diesen Transfer genauestens verfolgen.

Bulut-Interesse damit vom Tisch?

Denn der VfB galt lange als ein heißer Interessent für Bulut, die Schwaben soll großes Interesse an dem S04-Youngster gehabt haben. Mit dem Transfer von Assignon dürfte das Interesse der Stuttgarter an Bulut jedoch wohl mächtig abgekühlt sein. Denn dass der VfB neben Assignon auch noch Bulut holt, scheint äußerst unrealistisch.

Es scheint also, als müsste sich der S04 weiter gedulden und auf ein passendes Angebot für den Rechtsverteidiger warten. Auch der SC Freiburg wird mit dem Eigengewächs in Verbindung gebracht. Doch die Breisgauer haben ebenfalls erst zwei große Millionen-Transfers getätigt. Neben Sylla scheint also auch Bulut nicht allzu schnell zu wechseln – für Königsblau nicht unbedingt ein Vorteil.