FC Schalke 04: Hammer aus dem Nichts! Transfer-Knaller steht kurz bevor

Ganze zehn (externe) Neuzugänge hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer bereits präsentiert. Und doch sind die Planungen der S04-Boss noch längst nicht abgeschlossen. Marc Wilmots, Ben Manga und Co. suchen weitere Neuverstärkungen – dabei sind sie nun wohl in Dänemark fündig geworden.

Denn wie Transferguru Fabrizio Romano am Samstagabend (13. Juli) berichtete, steht der FC Schalke 04 kurz vor der Verpflichtung von Emil Hojlund. Der dänische U19-Nationalstürmer könnte schon bald in Gelsenkirchen unterschreiben.

FC Schalke 04: Bruder von United-Star auf dem Weg zu Königsblau

Diese Meldung kommt aus dem Nichts! Laut Romano haben sich der FC Kopenhagen und der S04 bereits auf einen Transfer von Hojlund geeinigt. Nun befinden sich der Pottklub und die Spielerseite noch in Gesprächen für einen möglichen Transfer – schon in Kürze könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

Der 19-Jährige ist der jüngere Bruder von United-Star Rasmus Hojlund – sein großer Bruder ist schon auf der ganz großen Bühne angekommen. Ganz so weit ist Emil Hojlund noch nicht. Und doch zählt er zu den größten Talenten seines Landes. Unter anderem soll der VfB Stuttgart sehr interessiert an dem Dänen gewesen sein. Nun führt sein Weg jedoch wohl ins Ruhrgebiet.

++ FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht – Neuzugang sorgt für große Überraschung ++

Sein Zwillingsbruder Oscar ist erst vor wenigen Tagen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Nun scheint also auch der dritte Hojlund-Bruder auf dem Sprung, den Heimatklub zu verlassen. Emil Hojlund lief bereits dreimal für die Profis des FC Kopenhagen auf, unter anderem in der Conference League.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dänisches Sturmjuwel zu Königsblau?

Højlund machte in den vergangenen Jahren, vor allem in der abgelaufenen Saison, in der U19 des dänischen Top-Klubs auf sich aufmerksam. Der Youngster gilt als enorm abschlussstarker Stürmer, der sich gerne mit ins Spiel einschaltet. In 19 Pflichtspielen kam er auf starke 15 Torbeteiligungen – unter anderem in der Youth League.

Weitere News:

Noch ist der Deal nicht unter Dach und Fach, allerdings könnte die komplette Einigung schon in den kommenden Tagen folgen. Dann hätte Königsblau wohl den Nachfolger für den abgewanderten Keke Topp gefunden.