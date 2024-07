FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht – Neuzugang sorgt für große Überraschung

Sein Transfer hat sich über Wochen gezogen, die S04-Fans konnten seine Vorstellung kaum mehr abwarten. Seit Dienstag (9. Juli) ist Felipe Sanchez offiziell ein Schalker. Nur wenige Tage später folgte nun sein Debüt für den FC Schalke 04.

Im Testspiel gegen Dynamo Kiew durfte Sanchez von Beginn an ran. Der 20-jährige Argentinier startete als linker Innenverteidiger – dabei beeindruckte er die Fans des FC Schalke 04 mit seinem Spiel.

FC Schalke 04: Sanchez präsentiert sich ungewohnt offensiv

Es waren die ersten 45 Minuten im neuen Dress! Sanchez gab gegen Kiew sein S04-Debüt und zeigte eine sehr solide Leistung. Der Argentinier deutete in einige Situationen bereits an, dass Königsblau mit ihm in Zukunft viel Spaß haben könnte. Doch neben seinen Defensivaktionen glänzte er auch mit intensivem Offensivspiel!

Da dürften die Schalke-Fans wohl nicht schlecht gestaunt haben: Sanchez war nicht nur in der Abwehrarbeit stets involviert, sondern schaltete sich auch immer wieder mit in die Angriffe ein. Dabei zeigte er, dass er ein feines Füßchen hat.

Er ist also wohl nicht nur der knallharte und kämpferisch starke Südamerika, sondern kann auch einiges am Ball – eine gute Kombination für einen Innenverteidiger. S04-Coach Karel Geraerts wird den Argentinier in den kommenden Wochen behutsam aufbauen wollen, doch die ersten Eindrücke waren mehr als vielversprechend.

Fans irritiert: „Innenverteidiger oder Flügelstürmer?“

Auch den Schalke-Fans gefiel der erste Auftritt des Neuzugangs. Besonders Sanchez‘ Offensivdrang erstaunte viele Knappen-Anhänger. „Es ist beeindruckend, wie offensiv er auch spielt. Das kann uns in der Saison sehr entgegenkommen“, schrieb ein Fan auf „X“. Ein anderer war noch mehr aus dem Häuschen: „Haben wir einen Innenverteidiger oder einen Flügelstürmer geholt? Das ist ja geil“.

In den kommenden Wochen geht es für Sanchez nun darum, den erste guten Eindruck zu bestätigen und weitere Pluspunkte bei seinem Coach zu sammeln. Abseits des Platzes wird er sicherlich einige Zeit brauchen, um sich in Deutschland einzuleben. Auf dem Platz könnte er jedoch schon bald eine echte Alternative sein.