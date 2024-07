FC Schalke 04: Terodde-Nachfolger gesucht – hat Königsblau nun dieses Top-Talent im Visier?

Zehn (externe) Neuzugänge, dazu ein halbes Dutzend Nachwuchsspieler aus der Knappenschmiede – die Vereinsbosse des FC Schalke 04 waren in dieser Transferperiode schon enorm fleißig. Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan: Marc Wilmots, Ben Manga und Co. wollen noch Verstärkungen für die Offensive holen.

Im Fokus dürfte vor allem ein zentraler Stürmer stehen. Sowohl Simon Terodde als auch Keke Topp haben den FC Schalke 04 verlassen. Auch Sebastian Polter soll noch gehen. Einzig Peter Remmert ist bisher gekommen. Auch ein niederländisches Top-Talent könnte interessant werden.

FC Schalke 04: Klopft Königsblau bei Uneken an?

Jesper Uneken zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs, hat bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam gemacht und in der vergangenen Saison sein Profi-Debüt bei PSV Eindhoven gefeiert. Beim 5:1-Erfolg gegen AZ Alkmaar kam er kurz vor Schluss in die Partie und traf gleich zum Endstand. Spätestens mit diesem Treffer hat er sich ins Rampenlicht gespielt. Dazu wurde er mit Eindhoven am Ende der Saison auch niederländischer Meister.

Uneken durchlief seit 2011 die gesamte PSV-Jugend und war immer einer der Top-Stürmer des Nachwuchsbereiches. Dem 19-Jährigen wird eine große Zukunft vorausgesagt. Zuletzt spielte er für die Zweitvertretung von PSV in der zweiten niederländischen Liga. Dort kam er auf 12 Torbeteiligungen in 28 Partien.

Die aktuelle Vorbereitung bestreitet er bei den PSV-Profis. Doch ob er in der anstehenden Saison dauerhaft die Chance in der Eredivisie bekommen wird, ist noch fraglich. Daher könnte ein Wechsel durchaus von Interesse sein.

Leihgeschäft inklusive Vertragsverlängerung?

Sein Vertrag läuft noch bis kommenden Sommer. Daher ist eine Leihe Stand jetzt nicht möglich. Doch die PSV soll ohnehin an einer Verlängerung seines Arbeitspapiers interessiert sein. Eine Leihe könnte in den kommenden Wochen also noch einmal in den Fokus rücken – für S04 wäre das eine gute Sache. Schließlich kann Königsblau nach den Transfers von Moussa Sylla (knapp zweieinhalb Millionen Euro Ablöse) und Felipe Sanchez (knapp eine Million Euro) nicht mehr das ganz große Geld zahlen.

Chef-Kaderplaner Manga betonte gegenüber der „WAZ“ bereits, dass man bei den verbleibenden Offensivkräften wohl auf Leihgeschäfte zurückgreifen wird. Dann könnte Uneken bei Königsblau ins Visier rücken.