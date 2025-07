Borussia Dortmund baggert an Talent – Verpflichtung dank genialem Trick?

Mit Justin Lerma hat Borussia Dortmund schon auf den Transfersommer 2026 voraus gegriffen. Das ecuadorianische Juwel hat bereits einen Vertrag unterschrieben, darf aber erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres nach Europa wechseln. Bis dahin verfolgen Verein und Fans aus der Ferne, was Lerma in Südamerika so treibt (hier mehr dazu erfahren).

Und weil der Trick des vorzeitigen Vertrages schon einmal so gut funktioniert hat, könnte er nun wieder Anwendung finden! Aus Brasilien ist jetzt nämlich zu hören, dass Borussia Dortmund an einem dortigen Juwel interessiert sein soll.

Borussia Dortmund an Brasilien-Juwel dran?

Fernando Pradella heißt der junge Mann, der es den Bossen von Borussia Dortmund angetan haben soll. Pradella ist 16 Jahre alt und kickt derzeit beim FC Santos. Dort machte er in U17 und U20 so sehr auf sich aufmerksam, dass er im Februar seinen ersten Profi-Vertrag unterschreiben durfte.

Schon bald könnte der nächste Karriereschritt anstehen. Wie der brasilianische TV-Sender „Globo“ berichtet, will Borussia Dortmund Pradella nach Europa locken. Demnach sei bei Santos sogar schon ein Angebot über rund vier Millionen Euro eingegangen. Noch würden die Klub-Bosse allerdings zögern.

Besondere Maßnahmen für Integration

Klar wäre, dass auch Pradella erst im kommenden Sommer fest nach Dortmund wechseln könnte. Erst dann wird auch er 18 Jahre alt. Allerdings berichtet „Globo“ bereits über einen Plan, wie der BVB den Spieler frühzeitig integrieren wolle.

Demnach würde Pradella bis 2026 weiterhin für Santos spielen. Allerdings seien in dieser Zeit mehrere Trips ins Ruhrgebiet vorgesehen, um das Juwel schon mal an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Borussia Dortmund: Klappt der Trick wieder?

Wie es in dieser Sache nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Allerdings wäre es für den BVB von großem Vorteil, sollte der frühzeitige Transfertrick erneut klappen. Denn so hätte man den Spieler bereits in seinen Reihen und würde einem Konkurrenzkampf aus dem Weg gehen, sollte Pradella im kommenden Jahr komplett durch die Decke gehen. Zudem wäre dann auch der Preis sehr überschaubar. Vier Millionen Euro bezahlte Borussia Dortmund im übrigen auch als Ablöse für Justin Lerma.