Borussia Dortmund: Star hat beim BVB keine Zukunft – jetzt folgt der nächste Rückschlag

Diesen Auftritt konnte er nur am TV verfolgen! Borussia Dortmund tourt im Rahmen der Klub-WM derzeit durch die USA. Der erste Auftritt gegen Fluminense aus Brasilien endete torlos, 0:0. Nicht dabei war Salih Özcan.

Der Mittelfeldspieler reiste nicht mit nach Amerika, nachdem er sich zuvor bei der türkischen Nationalmannschaft verletzt hatte. Ohnehin hat der Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund kaum eine Zukunft. Wechselgerüchte gibt es seit Wochen. Doch jetzt erreicht Özcan eine bittere Absage.

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz für Özcan

Noch im Winter hatte der BVB den Ex-Kölner als Notnagel vorzeitig zurück nach Dortmund geholt und dafür die Leihe zum VfL Wolfsburg abgebrochen. Ein halbes Jahr später dürfte Özcan aber endgültig keine Chance mehr im Mittelfeld der Schwarz-Gelben haben.

Mit Jobe Bellingham spielt der Königstransfer des Sommers auf derselben Position wie Özcan. Zudem konkurriert er mit weiteren Stars wie Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Pascal Groß um einen Platz im zentralen Mittelfeld. Die vermutlich logische Konsequenz: Özcan wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Auch, weil der BVB dadurch etwas Budget für weitere Zugänge neben Bellingham schaffen würde.

Absage aus Köln

Deshalb gerieten drei Vereine frühzeitig in den Verdacht, den Spieler aufnehmen zu wollen. Zum einen halten sich Gerüchte um Galatasaray und Besiktas Istanbul, die den türkischen Nationalspieler (23 Einsätze) angeblich gerne verpflichten wollen.

Auch der 1. FC Köln soll nach dem Aufstieg in die Bundesliga die Fühler nach seinem Ex-Spieler ausgestreckt haben. Doch jetzt erreicht Özcan aus Köln eine bittere Nachricht. Ein Wechsel rückt in die Ferne. „Wir als FC sind nicht in Gesprächen mit Salih Özcan“, erklärte Kölns Sportchef Thomas Kessler am Dienstagabend (17. Juni) bei einem Mitgliederstammtisch des FC.

Demnach sei man zwar in der Lage, in neue Spieler zu investieren, wenn sich noch Abgänge ergäben. Allerdings sieht Kessler die Prioritäten eher auf der rechten Abwehrseite, dem Tor und der Innenverteidigung.

Borussia Dortmund: Wie geht es weiter?

Kessler machte zudem klar: „Wir können nicht im großen Teich fischen, wo wir 50 Millionen Euro haben.“ Bedeutet, Köln muss sein Geld bedacht ausgeben und kann nicht Namen den Nöten vorziehen. Für Özcan könnte der Blick damit auf die Vereine in der Türkei gehen. Wie es für den BVB-Spieler weitergeht, bleibt aber erstmal offen.