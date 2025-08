Wechsel-Wende beim VfB Stuttgart – platzt der sicher geglaubte Deal doch noch?

Die Spieler des VfB Stuttgarts sind weiterhin heiß begehrt auf dem Transfermarkt. Allen voran Nick Woltemade, der bislang den gesamten Sommer von FC Bayern gejagt wurde. Aber auch um einen weiteren Star gibt es immer wieder Gerüchte.

Enzo Millot, Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart, steht womöglich vor einem Abschied. Atletico Madrid zeigt großes Interesse an dem Spieler, doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Der Streitpunkt: Die Spanier möchten die Ablösesumme in Raten zahlen, was der VfB Stuttgart ablehnt. Ein Transfer bleibt daher unsicher.

VfB Stuttgart bleibt bei Millot konsequent

Laut der spanischen Zeitung „Marca“ beträgt Millots Ausstiegsklausel 23 Millionen Euro. Atletico soll ursprünglich geplant haben, diese zu aktivieren, und hatte sich wohl schon mit dem Spieler auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Ein Wechsel galt als fast sicher, doch der VfB Stuttgart bleibt bei seinen Bedingungen standhaft.

Die Diskussion über die Zahlen sorgt für Spannungen. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, dass Atletico sogar versucht, die Transfersumme zu drücken. Der „kicker“ nennt eine Klausel von 18 bis 20 Millionen Euro. Unklar ist, wann genau diese ausläuft – spätestens Anfang August soll es so weit sein. Danach könnte weiterhin verhandelt werden.

Bleibt Millot beim VfB?

Atletico prüft inzwischen Alternativen, zum Beispiel den Italiener Giacomo Raspadori von SSC Neapel. Im Gegensatz zum VfB Stuttgart rechnet man dort mit einfacheren Gesprächen. Eine 180-Grad-Wende der Spanier scheint möglich, wodurch Millots Wechsel zum Scheitern kommen könnte.

Millot hat bei den Schwaben noch einen Vertrag bis 2028. Die Schwaben setzen auf ihre Position und zeigen Härte in den Verhandlungen. Sein Marktwert und seine Rolle im Verein könnten Millot aber auch für andere Clubs interessant machen. Noch bleibt offen, ob ein Wechsel in diesem Sommer zustande kommt oder er weiterhin beim VfB Stuttgart spielt.

