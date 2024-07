FC Schalke 04: Wilmots mit bitterer Transfer-Verkündung – „So ist die Realität“

Elf Neuzugänge hat der FC Schalke 04 bereits fix gemacht und ein halbes Dutzend Jugendspieler langfristig gebunden. Doch Königsblau hat noch nicht genug, Ben Manga und Marc Wilmots wollen weitere Neuverpflichtungen nach Gelsenkirchen lotsen.

Ganz so einfach wird das aber wohl nicht mehr, wie Wilmots kürzlich verriet. Demnach seien weitere Neuzugänge an einer Bedingung geknüpft: Zunächst Abgänge zu verbuchen. Doch das scheint beim FC Schalke 04 derzeit nichts in Sicht.

FC Schalke 04: Transfer-Stopp bei Königsblau

Schalke möchte und muss vor allem in der Offensive noch mindestens einmal tätig werden. Im vorderen Drittel ist der Zweitligist alles andere als gut aufgestellt – vor allem an der Breite mangelt es gewaltig. Bis sich auf der Zugangsseite jedoch wieder etwas tut, könnte es noch einige Wochen dauern.

„Wir brauchen noch Offensivkräfte. Wir müssen für die Breite Spieler kaufen oder leihen. Aber wir müssen erst einmal Spieler abgeben“, betonte Wilmots gegenüber Sky. „Wenn das nicht passiert, spielen wir mit dem Kader, den wir haben. Dann kommt kein offensiver Spieler mehr. So ist die Realität“, machte der Belgier deutlich.

Königsblau ist auf Einnahmen, aber vor allem auf Gehaltsbudget angewiesen. Denn viele Spieler, die weg sollen, haben einen – für Zweitliga-Verhältnisse – XXL-Vertrag. Das Gehalt schreckt mögliche Interessenten wohl auch noch ab – Schalke steckt im Transfer-Stau!

Mit Ralf Fährmann, Henning Matriciani, Leo Greiml, Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Lino Tempelmann, Dominick Drexler und Sebastian Polter sollen idealerweise ganze acht Akteure Königsblau noch verlassen, doch die Liste der Interessenten ist derzeit nicht lang – wenn es überhaupt welche gibt. Gute Verträge, eine gewisse Verletzungsanfälligkeit bei einigen S04-Akteuren und eine vergangene Saison, in der keiner auch nur annähernd überzeugen konnte – alle Streichkandidaten loszuwerden, ist nahezu unmöglich.

Erst gegen Ende der Transferphase könnte etwas Bewegung reinkommen. Viele Vereine suchen dann noch Spieler für die Breite oder für mögliche Leihgeschäfte. Dann könnte der ein oder andere Spieler Schalke noch verlassen – bis dahin wird es auch keine Neuzugänge bei Königsblau geben.