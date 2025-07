Bayer Leverkusen: Ex-Bundesliga-Star im Visier – ER steht bei der Werkself ganz oben auf der Liste

Bayer Leverkusen sucht weiterhin intensiv nach neuen Verstärkungen, vor allem in der Defensive. Nach dem ablösefreien Abgang von Abwehrchef Jonathan Tah besteht in der Innenverteidigung dringender Handlungsbedarf.

Bis zur Vorbereitung in Rio de Janeiro Mitte Juli will der Vizemeister zwei neue Innenverteidiger verpflichten, um die Lücke in der Abwehrreihe zu schließen. Vor allem ein Spieler rückt dabei ins Visier von Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen: Thiaw hat Priorität

Laut „Bild“ steht Malick Thiaw von der AC Mailand bei Bayer Leverkusen „ganz oben auf der Liste“. Obwohl es noch keine konkreten Angebote oder Verhandlungen zwischen den Vereinen gibt, hat der 23-Jährige signalisiert, in die Bundesliga zurückkehren zu wollen. Vor seinem Wechsel nach Mailand spielte Thiaw erfolgreich für den FC Schalke 04.

Seine letzte Saison in Mailand verlief jedoch enttäuschend. In der entscheidenden Phase verlor Thiaw seinen Stammplatz und saß häufig nur auf der Bank. Die AC Mailand fordert für ihn eine Ablöse von 30 Millionen Euro, während Bayer Leverkusen laut „Bild“ maximal 23 Millionen Euro zu zahlen bereit wäre.

Bayer sondiert den Markt

Neben Thiaw prüft Bayer Leverkusen auch die Verpflichtungen von Loic Badé vom FC Sevilla und Jarell Quansah vom FC Liverpool. Beide Defensivspieler stehen ebenfalls auf der Kandidatenliste der Werkself. Bayer Leverkusen will keine Kompromisse eingehen und starke Optionen für eine stabile Defensive hinzufügen.

Die Leverkusener arbeiten zielstrebig daran, die entstandene Lücke durch Tahs Weggang zu schließen. Die Verpflichtung eines oder mehrerer Innenverteidiger ist vorrangig, um die Qualität der Mannschaft zu sichern. Insbesondere bei der Verpflichtung von Thiaw wird es nun auf die Frage ankommen, ob sich Bayer und die AC Mailand auf eine Ablösesumme einigen können.

