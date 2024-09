FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – S04 zieht neues Top-Talent an Land

Die Transferpläne bei den Profis des FC Schalke 04 sind längst abgeschlossen. Seit dem 30. August ist das Transferfenster geschlossen, dort wird bis zum Winter aller Vorrausicht nach nichts mehr passieren.

Aber in der Knappenschmiede hat der FC Schalke 04 jetzt offenbar noch einmal zugeschlagen – und niemand bekam davon etwas mit. In der U17 der Schalker kickt seit neuestem ein Talent aus Portugal.

FC Schalke 04 holt nächstes Talent aus Portugal

Bissara Djaby heißt das neueste Talent des FC Schalke 04. Der 16-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat Portugal für den unterklassigen Klub Real SC Queluz, läuft seit wenigen Tagen nun aber für die Königsblauen auf.

Den Transfer bekam kaum jemand mit, denn eine offizielle Verkündung gab es weder vom FC Schalke noch vom Spieler selbst. Im Spielbericht auf der Homepage des Vereins tauchte er lediglich in einem Nebensatz auf.

Djaby erzielt direkt sein erstes Tor für Schalke

Dort hieß es zum 6:0-Erfolg gegen RW Oberhausen: „Rafael Czulak schraubte das Ergebnis in der 70. Minute auf 5:0 hoch, ehe Bissara Djaby, der sich erst in der vergangenen Woche der Bertels-Elf anschloss, zehn Minuten später für den 6:0-Endstand sorgte (80.).“ Zudem hat Djaby bei Instagram den S04 in seine Bio gepackt. Dort fällt auch auf: Er ist inzwischen auch bei der bekannten Berateragentur Rogon.

Bei Instagram teilte der 16-Jährige zudem einen Clip von seinem ersten Tor für Schalke. Der Portugiese legte ein starkes Solo hin: Nach einer Balleroberung sprintete er von der Mittelinie los, umkurvte einen Gegenspieler und brachte die Kugel im Tor unter.