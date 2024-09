FC Schalke 04: Fans können es nicht fassen – Ex-Flop landet plötzlich in der Nationalmannschaft

Beim Namen William werden bei den meisten Fans des FC Schalke 04 nicht gerade große Erinnerungen aufkommen. Im Gegenteil: Manch einer dürfte den Namen bereits komplett aus seinem Gedächtnis gestrichen haben. So erfolglos war seine Zeit bei den Knappen.

Während der Länderspielpause mussten einige spitzfindige Schalker dann aber doch stutzen. Der Name William tauchte im Kader der brasilianischen Nationalmannschaft auf! Nach seinem Aus beim FC Schalke 04 hat der Rechtsverteidiger seine Karriere nochmal ordentlich angekurbelt.

FC Schalke 04: Last-Minute-Transfer wird zum Flop

An die Saison 20/21 will man auf Schalke nicht mehr zurückdenken. Am Ende einer Spielzeit voller Debakel, Fehler und verschiedenster Trainer stiegen die Knappen in die zweite Liga ab. Daran konnten auch zahlreiche Not-Transfers im Winter nichts ändern. Ein solcher war auch William.

Den Verteidiger holte der FC Schalke 04 leihweise im Winter 2021 aus Wolfsburg. Seine Bilanz in Gelsenkirchen ist jedoch durchwachsen. Gleich bei seinem zweiten Auftritt (Achtelfinale des DFB-Pokal) verursachte er den Elfmeter zum letztlich entscheidenden 0:1. Gegner war – natürlich – sein Leih-Verein aus Wolfsburg.

Insgesamt absolvierte William nur neun Spiele für die Königsblauen. Zum Ende der Saison riss er sich dann auch noch das Kreuzband. Es begann die wohl dunkelste Zeit seiner Karriere.

William kämpft sich zurück

Denn der Brasilianer sollte wegen der Verletzung auch für den VfL Wolfsburg nie wieder spielen. Im Juli 2022 trennte sich der Verein vom Spieler, der anschließend ein halbes Jahr ohne Verein blieb. Erst dann kam er bei Cruzeiro Belo Horizonte in der Heimat unter.

Seitdem liefert William – und wie. Beim brasilianischen Erstligisten ist er mittlerweile unangefochtener Stammspieler, konnte sich dank fünf Toren und fünf Vorlagen sogar durch Torgefahr auszeichnen.

Der Lohn folgte während dieser Länderspielpause. William wurde zur Nationalmannschaft Brasiliens berufen. Das hätte vor drei Jahren wohl kein Fan des FC Schalke 04 jemals für möglich gehalten. Zum Einsatz kam er in der WM-Qualifikation zwar nicht. Doch weil die Selecao schwer enttäuschte, könnte bei den nächsten Länderspielen das Debüt winken.