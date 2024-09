FC Schalke 04: Geraerts lässt im Boss-Zoff tief blicken – pikante Aussagen zu Ben Manga

Kracht es beim FC Schalke 04 noch so richtig? Seit einigen Tagen schwelt ein Streit zwischen Trainer Karel Geraerts und Kaderplaner Ben Manga. Geraerts eröffnet kurz vor dem Karlsruhe-Spiel die nächste Runde.

+++ Angst vor dem Aus? Geraerts lässt tief blicken – „Kann das nicht stoppen“ +++

Manga hatte sich öffentlich über die Aufstellung des Belgiers beklagt – weil sein Transfer Felipe Sanchez bisher nicht in der Startelf zum Einsatz kommt. Geraerts antwortete scharf. Beigelegt ist der Streit beim FC Schalke 04 allerdings noch nicht.

FC Schalke 04: Manga nicht einverstanden

Mit großen Hoffnungen hatten die Knappen-Fans den Wechsel von Sanchez wahrgenommen. Es war ein typischer Manga-Transfer. Ein hoffnungsvolles Juwel aus dem südamerikanischen Raum, den vorher niemand auf dem Zettel hatte. Genau für sowas hatte S04 Manga eingestellt.

Auch spannend: Schalke-Fans bleibt die Spucke weg – DFB verkündet pikante Entscheidung

Trotz aller Hoffnungen sieht Trainer Geraerts den Spieler allerdings noch nicht so weit. Bisher stand der 20-Jährige nur gegen Magdeburg in der Startelf, dreimal schmorte er auf der Bank. Daraufhin meldete Manga öffentlich Kritik an (hier mehr dazu lesen). Ein unmissverständliches Zeichen, wen er in der Hierarchie des FC Schalke 04 vorne sieht.

Geraerts legt nach

Daraufhin hatte sich Geraerts bereits zu Wort gemeldet. Auf der Karlsruhe-PK legte er nach – und ließ mit seinen Worten tief blicken. Ein Gespräch zwischen den beiden Alphatieren hat es noch nicht gegeben! Stattdessen verabschiedete sich Manga erstmal in den Urlaub, ohne dass die Sache geklärt wurde!

Stattdessen gab der S04-Coach zu Protokoll: „Ich habe diese Woche mit Marc Wilmots und Matthias Tillmann gesprochen. Die Initiative zu diesem Gespräch ist von den beiden ausgegangen.“ Bedeutet wohl: Offenbar hat er selbst bisher auch keine Lust gehabt, etwas an dem Zustand zu ändern.

Mehr von uns liest du hier:

„Ich glaube, wenn Ben Manga aus seinem Urlaub zurück sein wird, setzen wir uns mit ihm zusammen“, so Geraerts. Für eine Aussprache sind allem Anschein nach wohl die Bosse Wilmots und Tillmann nötig.

FC Schalke 04: Wer spielt gegen Karlsruhe?

Bleibt nur die Frage offen, ob Sanchez in all dem Trubel, den seine Person ausgelöst hat, gegen Karlsruhe trotzdem spielen könnte. Weil Paul Seguin fehlt, könnte Ron Schallenberg ins Mittelfeld rücken. Dann wäre in der Innenverteidigung ein Platz frei.