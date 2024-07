Irres Gerücht um Ex-S04-Star – kommt es nun zum großen Wiedersehen?

Bei S04 gehörte er in der Erstligasaison zu den absoluten Publikumslieblingen. Nach dem Abstieg war Moritz Jenz allerdings nicht zu halten, es zog den Innenverteidiger nach Wolfsburg. Dort durchlebte er allerdings ein unzufriedenstellendes Jahr.

Er agiert vorrangig als Reservespieler und kam nicht dauerhaft von Beginn an zum Einsatz. Nun könnte sich eine neue Tür für den Ex-S04-Star öffnen. Wechselt Jenz innerhalb der Bundesliga?

Ehemaliger S04-Profi Jenz mit nächstem Wechsel?

Der Transfermarkt der Bundesliga kommt nun so richtig in Fahrt. Nach der EM gehen viele Vereine in die Offensive. So auch die TSG Hoffenheim, die in der Innenverteidigung nachrüsten möchte. Laut Transfer-Experte Florian Plettenberg steht Jenz weit oben auf der Liste der Kraichgauer.

Es soll bereits zu intensiven Gesprächen zwischen der TSG und dem VfL Wolfsburg gekommen sein – eine Einigung steht jedoch noch aus. Jenz selbst könne sich einen Wechsel nach Hoffenheim sehr gut vorstellen, so Plettenberg. Nach Schalke und Wolfsburg wäre es der dritte Bundesliga-Verein in drei Jahren für Jenz.

++ FC Schalke 04: Star floppt – Transfer-Plan geht böse nach hinten los ++

Der 25-Jährige machte mit starken Leistungen bei S04 auf sich aufmerksam. Den Abstieg konnte er allerdings nicht verhindern. Da er unbedingt in Deutschland bleiben wollte, entschied sich der gebürtige Berliner für einen Wechsel an die Aller.

Ex-Knappen-Trio bald wieder vereint?

Nach nur einem Jahr könnte das Kapitel Wolfsburg allerdings nun wieder beendet sein. Sollte der Wechsel zur TSG klappen, würde er dort auf einen alten Bekannten treffen. Marius Bülter, mit dem Jenz gemeinsam bei S04 spielte, steht seit letztem Sommer bei Hoffenheim unter Vertrag.

Weitere News:

Und dazu könnte noch ein dritter Ex-Schalker kommen: Laut „Sky“ soll auch Sepp van den Berg weit oben auf der Liste der Kraichgauer stehen. Laufen mit Jenz, van den Berg und Bülter also gleich drei Ex-Schalker in der kommenden Saison für Hoffenheim auf?