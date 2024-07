FC Schalke 04: Enthüllt! Ben Manga will HIER einen neuen Star für S04 holen

Der Saisonauftakt rückt immer näher! Bis der FC Schalke 04 die erste Partie der neuen Spielzeit 2024/25 gegen Eintracht Braunschweig bestreiten wird, dauert es nicht mehr lange. Schon nächsten Samstag (3. August, 20.30 Uhr) ist es in der Veltins-Arena so weit. Wie sieht es mit den Kaderplanungen bei den Königsblauen aus?

Viele neue Spieler hat der FC Schalke 04 bereits verpflichtet. Einige Profis müssen den Verein noch verlassen. Vor allem, weil noch Verstärkung kommen soll. Ben Manga hat zuletzt dafür sogar ein Testspiel verpasst, um sich im Ausland neue Spieler zu holen. Jetzt wurde enthüllt, wo der Kaderplaner unterwegs war.

FC Schalke 04: Ben Manga will Offensiv-Stars holen

Auf bislang fast allen Positionen hat der FC Schalke 04 Transfers getätigt. Mindestens zwei neue Spieler sollen noch kommen: ein offensiver Mittelfeldspieler und ein Angreifer. Dabei soll es sich um möglichst gestandene Profis mit Erfahrung handeln. Beim letzten Testspiel gegen Twente Enschede (0:0) gab es schon vor Anpfiff Aufregung.

Ben Manga war nämlich nicht anwesend, weil er im Ausland unterwegs war. Der 50-Jährige reiste nämlich nach Spanien, um mit dem dort ausgemachten Wunschkandidaten erste Gespräche zu führen, berichtet „Sky“. Allerdings sind weder Name noch der Verein bekannt.

Weiter heißt es, dass der Name deshalb nicht genannt werden darf, weil es eine heikle Nummer ist, bei der nichts schiefgehen soll. Bis es zu einer Einigung kommt, wird es noch etwas dauern. Mit dem Verein habe der S04 noch keine Gespräche geführt. Erst einmal muss sich aber auf der Abgangsseite der Knappen was tun.

Alternativen, falls der Deal platzt

Und Ben Manga hat auch vorgeplant, falls es nicht zu einem Transfer kommen sollte. Der Kaderplaner des FC Schalke 04 hat nämlich noch einige Alternativen im Hinterkopf. Auch hier wird es aber wohl nicht direkt zu einem Deal kommen, sondern vermutlich einige Tage in Anspruch nehmen.

So oder so ist die Spannung bei den Fans des Revierklubs groß. Vor dem ersten Pflichtspiel einer neuen Saison wird die Startelf bekanntlich nicht stehen. Erst nach und nach wird sich zeigen, auf welchen Positionen noch Verstärkung hermuss. Bis zum 30. August 2024 haben die Vereine in Deutschland noch Zeit, um neue Spieler zu holen. Bis dahin hat der Traditionsverein schon einige Spiele in der 2. Bundesliga absolviert.