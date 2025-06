FC Schalke 04: Das hören die Fans gerne! Neuzugang El-Faouzi macht eine klare Ansage

Der FC Schalke 04 ist unter seinem neuen Trainer Miron Muslic in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit Soufiane El-Faouzi ist auch ein spannender Neuzugang dabei. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der zuvor bei Alemannia Aachen in der 3. Liga spielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Mit beeindruckender Laufleistung sowie Zweikampfstärke will El-Faouzi ein wichtiger Baustein für den FC Schalke 04 werden: „Ich passe perfekt zum S04.“

Soufiane El-Faouzis Stärken begeistern den FC Schalke 04

El-Faouzi zeigte in der Saison 2024/25 beeindruckende Statistiken. In 36 Spielen lief er unglaubliche 427 Kilometer – niemand aus den drei Profiligen Deutschlands konnte diesen Wert übertreffen. Außerdem führte er mit 1.019 gewonnenen Zweikämpfen die Statistik an. Zusätzlich erzielte er drei Tore und bereitete sieben weitere vor. All diese Leistungen machten ihn für den FC Schalke 04 interessant.

Schalke-Trainer Miron Muslic schwärmte in einer Medienrunde von den Qualitäten des Neuzugangs: „Auf gutem Niveau hat Soufiane bei Aachen gezeigt, wie wertvoll er für sein Team ist. Der Wechsel zu uns ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Soufiane bringt viel mit.“ Auch die Aggressivität und Ausdauer des Spielers passe perfekt zu Schalkes kämpferischem Spielstil.

El-Faouzi brennt für seine Aufgabe

El-Faouzi selbst sieht seine Stärken vor allem in seiner Übersicht und Dynamik. „Ich persönlich sehe das als die Basis, die man haben muss. Wir müssen alle marschieren“, sagte er. Trotz seiner beeindruckenden Laufwerte betonte er: „Ich bin Fußballer, kein Leichtathlet.“ Zusätzlich lobte er das Konzept von Trainer Miron Muslic, das ihn direkt überzeugt habe: „Er hat mir Feuer gemacht, und ich war direkt heiß.“

Auch im privaten Umfeld sorgt sein Wechsel zum FC Schalke 04 für Begeisterung. Einige seiner engen Freunde seien langjährige Schalke-Fans und stolz, ihn bald im königsblauen Trikot zu sehen. Sein offiziell erstes Spiel für die Schalker bestreitet er am Samstag beim Testspiel gegen Nordhorn.

Nach schwachen Saisons will El-Faouzi helfen, den FC Schalke 04 wieder in die Erfolgsspur zu führen. Er bleibt dabei bodenständig und legt den Fokus auf die Weiterentwicklung von sich und dem Team: „Ich will alles aus mir herausholen und dem Verein helfen.“ Seine außergewöhnliche Laufleistung, Zweikampfhärte und Übersicht machen ihn dabei zu einem vielversprechenden Neuzugang.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.