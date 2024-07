FC Schalke 04: Ex-Star packt nach S04-Abgang aus – „War kein einfacher Abschied“

Sein Abschied sorgte bei dem einen oder anderen Fan des FC Schalke 04 für bittere Tränen. Schließlich hatte er einen enormen Anteil daran, dass der Revierklub in der vergangenen Saison überhaupt den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffte.

Viele werden jetzt direkt wissen, dass es sich um Marius Müller handelt. Der Torhüter hat sich nach seinem bitteren Abgang nun geäußert und sich enttäuscht über die S04-Verantwortlichen gezeigt.

FC Schalke 04: Müller spricht über S04-Abgang

Als der Wechsel verkündet wurde, herrschte Frust und Trauer bei den Anhängern des FC Schalke 04. Marius Müller wird aber in der kommenden Saison beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga auflaufen. Für den Torwart ist es mit 31 Jahren ein großer Schritt in seiner Karriere. Für den S04 ein bitterer Verlust eines starken Keepers.

Auch interessant: FC Schalke 04: Tillmann mit nächster Mega-Ankündigung – Fans flippen aus

Eine gescheiterte Vertragsverlängerung war letztlich auch maßgebend für den Abschied. Dennoch will Müller nicht nachtreten, „auch wenn die Entscheidungen von den Verantwortlichen nicht so kommuniziert wurden, wie ich es mir gewünscht hätte, in Form einer kleinen Wertschätzung“, erklärt der Keeper im Interview mit dem „Kicker“.

Müller fügte dann hinzu: „Das Wolfsburg-Angebot hat es mir leichter gemacht, weil es mir vom Schalker Bemühen her nicht wirklich schwer gemacht wurde. Aber es ist alles okay so, wir haben beide unseren Weg gefunden. Für mich geht er jetzt beim VfL Wolfsburg weiter.“

„Dieser Verein packt dich“

Seine Zeit beim FC Schalke 04 wird Müller aber nicht so einfach vergessen. Auch wenn er nur ein Jahr bei den Königsblauen unter Vertrag stand, habe er sich „sehr wohlgefühlt. Es war ein Klub, der gut zu meinen Eigenschaften passt. Dieser Verein packt dich schon und macht etwas mit dir. Dieses Jahr wird hängenbleiben. Es war kein einfacher Abschied“, so der 31-Jährige.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit seinen starken Paraden spielte sich Müller in die Herzen der S04-Fans, die darauf gehofft hatten, dass der Keeper noch lange im Trikot des Revierklubs auflaufen wird. Statt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu spielen, könnte Müller in der Bundesliga nun sein Debüt feiern. Auch wenn er bei RB Leipzig und dem 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag stand, konnte er im deutschen Oberhaus nie eine Partie absolvieren.