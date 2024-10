Schalke 04 hat Mega-Juwel im Visier – doch es gibt ein großes Problem

Die ganz großen Transfers gab es in den vergangenen Jahren beim FC Schalke 04 nicht. Schließlich fehlt das Geld dafür. Dafür konzentriert sich der Klub auf den Jugendbereich. Dort sollen aus den Talenten mal große Stars werden. Neben jungen Spielern aus der Knappenschmiede schaut sich S04 auch bei anderen Klubs um.

Dabei scheint Schalke 04 in der U19-Bundesliga fündig geworden zu sein. Ein Top-Talent, das aktuell für mächtig Aufsehen sorgt, steht bei den Scouts auf dem Zettel und soll am besten in der kommenden Saison zu den Königsblauen wechseln. Doch bekommt der Revierklub überhaupt den Zuschlag?

Schalke 04 hat Mega-Juwel im Visier

Berke Sanlitürk dürfte nicht vielen Fans ein Begriff sein, doch der 17-Jährige ist heiß begehrt. Warum der FC Schalke 04 den Angreifer haben möchte, zeigt er in der laufenden Saison. Für die Stuttgarter Kickers erzielte der Youngster acht Tore in neun Spielen.

Wenn so ein Talent schon in jungen Jahren für Furore sorgt, ist die Interessentenliste bekanntlich lang. Wie das Portal „Fußballeuropa“ berichtet, wollen neben S04 auch noch RB Leipzig, AS Rom, Atalanta Bergamo, Olympique Lyon, der FC Sevilla sowie die beiden türkischen Top-Vereine Galatasaray und Fenerbahce Istanbul den Angreifer verpflichten.

Die Konkurrenz ist also gewaltig für Schalke. Um sich die Dienste von Sanlitürk sichern zu können, müssen schon überzeugende Argumente her. Schließlich spielen fast alle Interessenten in den europäischen Wettbewerben mit, während S04 in der 2. Liga im Abstiegskampf steckt.

Wer bekommt den Zuschlag?

Schalke 04 könnte Sanlitürk im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten, da der Vertrag des Stürmers abläuft. Die Stuttgarter Kickers werden ihn bei den großen Interessenten wohl kaum halten können. Bei den Gelsenkirchenern könnte vielleicht eine Trainer-Legende Überzeugungsarbeit leisten. Sollte Sanlitürk nämlich zum Revierklub wechseln, wird er erst in der U19 spielen.

Und der Trainer der Schalker U19 ist Norbert Elgert, der in ganz Deutschland dafür bekannt ist, aus jungen Talenten das Beste rauszuholen. Unter seiner Leitung reiften viele Knappenschmiede-Talente wie Manuel Neuer, Julian Draxler oder Joel Matip zu absoluten Top-Stars. Davon träumen viele Youngsters weiterhin. Ob auch Sanlitürk davon überzeugt werden kann?