Sat.1: Mega-News für den Sender! Fußball-Fans sorgen für großen Jubel

Ausgerechnet der Fußball sorgt bei Sat.1 aktuell für großen Quoten-Jubel. Dabei befindet sich die Bundesliga schon seit Ende Mai in der Transferpause. Doch gerade in diesem Sommer bietet sich Fußball-Fans ein breites Angebot an Spielen. Und die kommen beim Publikum besser an als gedacht.

Die deutschen Jugend-Nationalmannschaften messen sich aktuell in der U19 und U21-EM. Neben den Spielen der DFB-Auswahl zeigt Sat.1 auch die Partien von Borussia Dortmund und Bayern München bei der Klub-WM. Das Turnier in den USA stand vor Beginn immer wieder in scharfer Kritik. Das Fan-Interesse schien gerade in Deutschland kaum vorhanden zu sein. Ändert sich das nun?

Sat.1: Bayern und BVB mit Top-Quote

Darauf deuten zumindest die Quoten der ersten Spiele des BVB und den Bayern hin. Und das, obwohl beide Spiele nicht wirklich vor Spannung und gutem Fußball trotzten. Die Münchener schossen den Amateurverein Auckland FC mit 10:0 vom Platz. Die Dortmunder taten sich gegen Fluminense Rio de Janeiro sehr schwer und kamen nicht über ein schmeichelhaftes 0:0 heraus. Doch die Quoten stimmten!

Im Schnitt verfolgten rund 2,46 Millionen Zuschauer die erste Halbzeit des deutschen Rekordmeisters am Sonntag (15. Juni). Der Hochpunkt beim BVB-Spiel lag in der zweiten Halbzeit mit rund 1,93 Millionen durchschnittlichen Zuschauern und 12 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Hier lagen die Bayern sogar bei 16,3 Prozent.

Deutsches Interesse zum Turnierbeginn

Gerade bei der bislang viel gescholtenen Klub-WM ein echter Coup für Sat.1. Das Abschneiden der beiden deutschen Teams scheint hierzulande doch das Interesse vieler Fußball-Fans zu wecken. Dabei hat das Turnier gerade erst begonnen.

Sowohl der BVB als auch die Bayern gelten als Favorit in ihren jeweiligen Gruppen. Bei Ko-Spielen der beiden deutschen Mannschaften könnten die Fernseh-Quoten für Sat.1 noch weiter ansteigen. Entscheidend dabei dürften allerdings auch die Anstoßzeiten werden. Durch die Austragungsorte in den USA fallen diese teilweise mitten in die deutsche Nacht.