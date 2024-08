Kurz nach Abschied beim FC Schalke 04: Ex-Pechvogel Greiml musste lange DARAUF warten

Es ist gar nicht so lange her, da hat Leo Greiml den FC Schalke 04 verlassen. Genauer gesagt war es am 1. August, als der Verteidiger in die niederländische Eredivisie wechselte.

Der Österreicher erlebte eine Horrorzeit beim FC Schalke 04. Grund dafür waren schwere Verletzungen, die es verhinderten, dass er mehr Spiele absolviert. Bei seinem neuen Klub hatte die lange Leidenszeit jetzt ein Ende.

Nach Abgang vom FC Schalke 04: Greimls Leidenszeit hat ein Ende

Im Sommer 2022 holte der FC Schalke 04 Leo Greiml und hatte große Hoffnungen in den Innenverteidiger. Doch direkt in der Sommervorbereitung verletzte sich der Abwehrspieler schwer, fiel mehrere Monate aus. Er kämpfte sich zurück, spielte einige Partien und verletzte sich dann schon wieder. Sein letzter Einsatz in einem Pflichtspiel war am 23. April 2023.

Auch interessant: FC Schalke 04: Kalas trifft wichtige Entscheidung – es geht um seine Gesundheit

In der vergangenen Saison kam er in der 2. Bundesliga überhaupt nicht zum Einsatz. Der erhoffte Durchbruch sollte in dieser Spielzeit folgen, doch am 1. August verkündete der S04, dass Greiml in die niederländische Eredivisie wechselt.

Dort kam der Österreicher beim neuen Klub NAC Breda direkt zum Einsatz und spielte die 90 Minuten durch. Es war das erste Mal, dass Greiml ein Pflichtspiel über die volle Zeit durchhält.

Niederlage zum Debüt

Gegen den FC Groningen gab es für den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 allerdings eine bittere 1:4-Niederlage. Greiml, der auf der Rechtsverteidiger-Position startete und dann aufgrund eines Platzverweises in die Innenverteidigung rücken musste, wird sicherlich froh sein, endlich wieder auf dem Platz gestanden zu haben. Die fehlende Spielpraxis war ihm in vielen Situationen anzumerken.

Mehr Nachrichten für dich:

Für Greiml und Aufsteiger Breda wird es eine schwierige Saison, in der natürlich der Klassenerhalt als Ziel anvisiert wurde. Der 23-Jährige wird hoffen, eine endlich verletzungsfreie Spielzeit zu absolvieren und sich zu präsentieren.