Paukenschlag um Ex-Schalke-Star – Karriereende offiziell!

Auf Schalke galt er bei seiner Verpflichtung als Mega-Schnäppchen, am Ende verließ er Königsblau als Teil der Abstiegsmannschaft aus der Saison 2020/21. Die Zeit von Mark Uth beim S04 lässt sich ruhigen Gewissens als Enttäuschung betiteln.

Bis zuletzt kickte der 33-Jährige bei seinem Jugendverein 1. FC Köln. Nun sorgt der Ex-Schalke-Spieler mit einem Paukenschlag für Aufsehen. Uth macht sein Karriereende offiziell.

Lange Verletzungsmisere für Uth

Diese Entscheidung verkündete der Offensivmann am Sonntag (4. Mai) über die Social-Media-Kanäle der Domstädter. In der Mitteilung heißt es von Seite des Kölners: „Ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Karriere mit wirklich sehr, sehr schönen Vereinen“. In Zuge dessen nannte Uth auch den FC Schalke 04. Trotz seiner eher unglücklichen Zeit beim damaligen Champions-League-Teilnehmer weiß der 33-Jährige die schönen Momente offenbar noch immer zu schätzen.

Hintergrund für Uths vergleichsweise frühes Karriereende ist wohl das große Verletzungspech der vergangenen Jahre. In dieser und der vergangenen Spielzeit kommt Uth auf gerade einmal 26 Pflichtspieleinsätze, startete in diesen zudem nur selten von Anfang an.

Uth will sich mit dem Aufstieg verabschieden

Für den Saisonendspurt formuliert Uth indes ein letztes großes Ziel: „Wir haben jetzt noch zwei Spiele in Nürnberg und dann zu Hause gegen Kaiserslautern. Ich möchte mit euch gemeinsam gegen Kaiserslautern hier den Aufstieg feiern und am besten noch die Schale holen“.

Wie es nach seinem Karriereende für Uth weitergehen wird, darüber machte der ehemalige Schalker keine Angaben. Eine Weiterbeschäftigung beim 1. FC Köln scheint allerdings im Bereich des Möglichen.