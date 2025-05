FC Schalke 04: Nach Trainer-Verkündung – jetzt hat S04 die nächste Entscheidung getroffen

Wieder einmal findet beim FC Schalke 04 die große Trainer-Rotation statt. Kees van Wonderen hat es nicht geschafft, sich bis in die Sommerpause zu retten. Nach zuletzt erschreckenden Auftritten zogen die Bosse die Reißleine.

Erneut übernimmt Jakob Fimpel als Interimscoach bei den Profis. Dadurch entsteht allerdings in der U23 ein Trainer-Vakuum. Auch hier musste der FC Schalke 04 eine Entscheidung treffen – und hat das jetzt getan.

FC Schalke 04: Fimpel-Ersatz gefunden

Erneut soll Fimpel bei den Profis die Kohlen aus dem Feuer holen. In den letzten beiden Saisonspielen muss unbedingt ein Sieg her, um die letzten Zweifel im Tabellenkeller auszuräumen und um über die von van Wonderen so oft zitierte 40-Punkte-Marke zu springen. Bereits in der Hinrunde war Fimpel nach der Entlassung von Karel Geraerts für zwei Spiele eingesprungen und holte einen Sieg und ein Unentschieden.

Allerdings muss auch Fimpels U23 noch zwei Spiele bestreiten, bei denen er durch seine Profibeförderung logischerweise nicht an der Seitenlinie stehen kann. Eine Lösung verkündete der FC Schalke 04 jetzt. Fimpels Co-Trainer Tomasz Waldoch übernimmt bis zum Saisonende!

Große Aufgabe für Waldoch

Unterstützt wird der einstige S04-Star Waldoch dabei vom bisherigen Trainerteam um Willi Landgraf, Christian Wetklo und Martin Max. Und die Aufgabe für die letzten beiden Spiele der U23 ist ebenfalls groß.

Denn Schalkes Nachwuchs plagen in der Regionalliga Abstiegsängste. Obwohl in der Pleite-Liga mittlerweile drei Teams zurückgezogen haben, ist man noch nicht aus dem Schneider. Das liegt daran, dass auch Platz 15 zum Abstiegsplatz werden könnte, wenn aus der 3. Liga ein Team absteigt, dass dann der Regionalliga West zugeteilt wird. Ausgerechnet die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund könnte das Zünglein an der Waage sein.

Zwei Spiele vor dem Saisonende liegt die U23 des FC Schalke 04 zwei Punkte vor besagtem 15. Platz. In den abschließenden Spielen gegen Düsseldorf II und Fortuna Köln haben Waldoch und Co. ihr Schicksal also in der eigenen Hand.