FC Schalke 04: Wilmots plaudert offen über Transferpläne – und macht Fans Hoffnung

Der Schalke-Tag in Gelsenkirchen – ein untrügliches Zeichen, dass die Fußballsaison bald startet. Nachdem Taylor Swift und ihre „Swifties“ abgereist sind, ist das Berger Feld wieder in königsblauer Hand. Am Sonntag (21. Juli) präsentierte sich die neu zusammengestellte Mannschaft des FC Schalke 04 den eigenen Fans.

+++ Neuzugang verrät pikantes Transfer-Geheimnis – „Wollte nicht sofort zugreifen“ +++

Insgesamt elf Zugänge betraten dabei die Bühne. Einen weiteren Transfer verkündete der FC Schalke 04 an diesem Tag zwar nicht, aber es soll definitiv noch etwas passieren. Das unterstreicht Sportdirektor Marc Wilmots nochmals ganz deutlich.

FC Schalke 04 will weitere Verstärkung

Wilmots und Kaderplaner Ben Manga haben auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Das Ziel ist klar: Nach einer Saison, in der man lange sogar den Absturz in die Drittklassigkeit fürchtete, soll das Team jetzt wieder um den Aufstieg mitspielen. Dafür hat man sich nicht lumpen lassen.

+++ S04 mit besonderer Trikot-Präsentation – jetzt darf es jeder sehen +++

2,5 Millionen Euro blätterte Schalke für Königstransfer Moussa Sylla hin. Den argentinischen Verteidiger Felipe Sanchez lotste man unter großem Jubel ins Ruhrgebiet. Und über den Hojlund-Coup von Rasmus-Bruder Emil darf man sich beim FC Schalke 04 freuen. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht.

Wie Wilmots am Rande des Schalke-Tags bestätigte, sei man noch auf der Suche nach zwei weiteren Spielern! „Ein Stürmer und ein Offensiver, das ist der Wunsch“, zitiert die „WAZ“ den Belgier, der aber gleich einschränkt: „Aber der Markt ist sehr schwierig.“

Berichte über kreative Lösung

Damit bestätigt der Sportdirektor, was seit einigen Tagen zu lesen war. Entgegen mancher Fan-Stimmen sieht man für die Defensive keinen Handlungsbedarf mehr. Stattdessen soll weitere Angriffspower den Kader abrunden. Besonders die Suche nach einem Techniker genießt in Gelsenkirchen wohl Priorität.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Daneben will Wilmots aber auch einen vierten Stürmer. Den brauche Königsblau neben Sylla, Hojlund und Lasme. Einfacher wird es für den Klub, der in wenigen Wochen in die neue Saison startet, aber nicht. „Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten“, sagte Wilmots.

Was er zudem über potenzielle Verkäufe sagte, liest du hier bei der „WAZ„.

FC Schalke 04: Wer könnte kommen?

Bleibt die Frage, welche Spieler S04 ins Auge gefasst hat. Oft schafften es die Verantwortlichen zuletzt, Transfers ohne große Nebengeräusche abzuwickeln. Beispielsweise gab es immer wieder Gerüchte um William Balikwisha von Standard Lüttich. Der dürfte allerdings zu teuer sein.