FC Schalke 04 muss sich beeilen – Wunschtransfer ist in Gefahr!

Mehrere Spieler hat der FC Schalke 04 bereits für die kommende Saison verpflichtet. Die Kaderplanung ist aber noch lange nicht beendet. Weitere Neuzugänge sollen vor dem Saisonstart noch folgen.

Ein Wunschspieler ist William Balikwisha. Der FC Schalke 04 soll schon seit Monaten an dem Offensivspieler interessiert sein. Ob S04 ihn auch bekommen kann? Denn die Interessentenliste wird immer länger.

FC Schalke 04: Wunschspieler heiß begehrt

Adrian Gantenbein, Janik Bachmann, Ron-Thorben Hoffmann, Anton Donkor, Aris Bayindir, Martin Wasinski, Amin Younes, Peter Remmert und Moussa Sylla wurden bislang als Neuzugänge beim FC Schalke 04 vorgestellt. Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots sind fleißig, werden aber noch weitere neue Spieler präsentieren.

Ob einer davon William Balikwisha sein wird? Die Gerüchte um den Offensivspieler von Standard Lüttich halten seit April an. S04 will ihn unbedingt haben, soll laut Berichten aus Belgien auch schon ein erstes Angebot abgegeben haben. Doch der 25-Jährige ist heiß begehrt. Nicht nur Schalke hat Interesse.

Aus Deutschland soll Fortuna Düsseldorf ihn um jeden Preis verpflichten wollen. Hier wartet der Zweitligist aber noch auf die Entscheidung um Torschützenkönig Christos Tzolis. Düsseldorf hat zwar die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro für den Griechen gezogen, trotzdem gilt er nach wie vor als heißer Wechselkandidat. Aber F95 ist nicht der einzige Klub neben S04, der Balikwisha unter Vertrag nehmen will.

Interesse auch aus den Niederlanden

Wie aus Belgien zu hören ist, ist auch der niederländische Erstligist NEC Nijmegen ins Rennen um den Angreifer eingestiegen. Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Nijmegen soll bereit sein, eine Million Euro für den Offensivspieler zu zahlen. Beim FC Schalke 04 dürften hier spätestens die Alarmglocken läuten.

Die Königsblauen sollen zwar in der Pole-Position sein, allerdings muss auch hier einiges zusammenkommen. Lüttich will eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro, da der Kongolose noch einen Vertrag bis 2025 in Belgien hat. Sollte Schalke seinen Wunschspieler unbedingt verpflichten, muss es schnell gehen. Düsseldorf und Nijmegen werden sicherlich alles ebenso genau beobachten, um dann einen Transfer ermöglichen zu können.