FC Schalke 04 mit besonderer Trikot-Präsentation – jetzt darf es jeder sehen

Lange mussten die Fans warten, jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet. Der FC Schalke 04 hat nach dem Ausweichtrikot am Freitag (19. Juli) auch das Heimtrikot für die Saison 2024/25 präsentiert.

Doch anstatt eines Werbeclips oder einer Online-Präsentation haben die Fans des FC Schalke 04 das neue Trikot direkt live zu Gesicht bekommen – zumindest die Fans, die bei dem „Schalke-Tach“ vor Ort waren.

FC Schalke 04: Königsblau präsentiert neues Heimtrikot am „Schalke-Tach“

Die Diskussion rund um den neuen Sponsor und den neuen Trikots war in den vergangenen Wochen riesig. Während die allermeisten Vereine ihre Trikots schon vor einigen Wochen präsentiert haben, mussten die S04-Fans lange auf den neuen Dress warten. Doch am „Schalke-Tach“ war es endlich so weit: Königsblau hat das Heimtrikot erstmals gezeigt.

Zu Beginn der Saisoneröffnung hat sich die Mannschaft auf einer Bühne vorgestellt – da im Laufe der vergangenen Wochen viele neue Spieler hinzukamen, dürfte das auch dringend nötig gewesen sein. Dabei sind die Spieler gleich mit den neuen Trikots auf die Bühne gekommen. So haben die Fans die neue Mannschaft gleich in den neuen Trikots gesehen.

Das Trikot ist natürlich in königsblau gehalten. Der S04 hat sich in Zusammenarbeit mit Adidas und 11Teamsports für einen weißen Kragen und weiße Streifen auf den Ärmeln entschieden. Dazu ziert das Trikot im Brust- und Bauchbereich viele kleine S04-Logos als kleines Detail. Das Trikot ist sehr schlicht gehalten und hat einige kleine Akzente zu bieten.

Fans feiern neues Trikot ab

Während das dritte Trikot bei den S04-Anhängern noch für geteilte Meinungen gesorgt hat, sind die Fans sich bei dem neuen Heimtrikot nahezu komplett einig: Den Fans gefällt der neue Dress. „Sehr schlicht gehalten, aber sehr gut gelungen“, schreibt ein Fan auf „X“. Es scheint, als hätte Königsblau mit dem neuen Trikot alles richtig gemacht.

„Ein geiles Teil, gibt mir starke Erinnerungen an die Raul-Saison“, schreibt ein anderer Fan. Auch damals war das Trikot sehr schlicht, mit einem markanten weißen Kragen. Gut möglich, dass sich die Designer von eben jenem Trikot inspiriert lassen haben.