FC Schalke 04: Fans völlig irritiert – Rätsel um S04-Star geht weiter

Der Umbruch des FC Schalke 04 wurde von den Klub-Bossen konsequent und hart angekündigt. Sportdirektor Marc Wilmots, Kaderplaner Ben Manga und Trainer Karel Geraerts haben den Kader bereits jetzt enorm umgekrempelt.

Dazu stehen einige Akteure noch auf der Abschussliste – einer von ihnen ist Lino Tempelmann. Doch die Fans des FC Schalke 04 fragen sich vermehrt, wieso dieser – anders als andere Abgangskandidaten – nicht mehr Teil der Mannschaft ist.

FC Schalke 04: Wo ist Tempelmann?

Seit Wochen fehlt bei S04 jede Spur von Tempelmann. Und das, obwohl er offiziell weder suspendiert noch degradiert worden ist – anders als beispielsweise Ralf Fährmann, Timo Baumgartl und Dominick Drexler. Doch warum ist der Mittelfeldakteur nicht mehr im Kreise der Mannschaft?

Als Grund für Tempelmanns Fehlen wurde zu Beginn der Vorbereitung Rehatraining wegen einer Verletzung angegeben. Doch diese absolviert er nicht auf Schalke. Die anderen Abgangskandidaten rund um Polter, Mohr und Co. sind hingegen noch voll in die Mannschaft integriert, Tempelmann nicht.

Die S04-Fans sind aufgrund der Kommunikation und des Umgangs mit Tempelmann durchaus irritiert. Schließlich hatte sich noch kein Knappen-Boss transparent zu der Personalie geäußert. Doch aus der Mannschaft scheint er bereits komplett gestrichen zu sein.

Tempelmann fehlt in S04-Kaderliste

Am Freitag (19. Juli) hatte der S04 das neue Ausweichtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Traditionell haben viele Fans direkt zugegriffen. Dabei fiel einigen Anhängern direkt eine Sache auf: Tempelmann wird nicht mehr als Spieler gelistet. Man kann das neue Schalke-Trikot nicht mehr mit seinem Flock kaufen.

Dazu fehlte er bisher bei jeglichen öffentlichen Auftritten des S04. So auch beim Mannschaftsabend er Knappen, bei dem sie das Konzert von Pop-Sängerin Taylor Swift in der heimischen Arena besuchten. Polter, Mohr, Matriciani und Co. waren dabei, obwohl sie den Verein noch verlasen sollen – Tempelmann fehlte jedoch wieder. Viele Fans gehen deshalb davon aus, dass sie ihn nicht mehr im S04-Dress sehen werden.