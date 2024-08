FC Schalke 04: Mohr hofft nach Traumtor auf Wende – und spricht über S04-Verbleib

Er wurde viel kritisiert und ist jetzt der gefeierte Mann: Tobias Mohr. Als der FC Schalke 04 ihn 2022 holte, waren die Erwartungen groß. Bislang konnte er sie nicht erfüllen. Gelingt ihm jetzt endlich die Wende im königsblauen Trikot?

Beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig konnte Mohr nämlich glänzen. Nach dem Spiel wurde der Offensivspieler des FC Schalke 04 um seine Zukunft befragt. Schließlich läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus.

FC Schalke 04: Mohr-Traumtor gegen Braunschweig

Eigentlich war er schon abgeschrieben. Tobias Mohr gehörte zu den Abgangskandidaten beim FC Schalke 04. Das hat sich nun aber geändert. Der Linksfuß ist jetzt Stammspieler und erzielte beim 5:1-Erfolg gegen Braunschweig ein Traumtor zur 1:0-Führung. „Ich bin dankbar, dass ich nach all der harten Arbeit belohnt wurde“, freute sich Mohr nach dem Spiel in einer Medienrunde.

Fans, S04 und Mohr hoffen jetzt auf eine Wende. In den vergangenen zwei Jahren konnte Mohr nicht annähernd die Leistungen abrufen, wie er sie zuvor beim 1. FC Heidenheim gezeigt hatte. Schließlich läuft sein Vertrag im Sommer aus.

Der 28-Jährige hofft auf einen Verbleib. „Vielleicht stehen jetzt Gespräche an, bisher gab es ja auch nicht so viele. Wenn nicht viel geredet wird, ist das immer am besten. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. Ich gebe weiter Gas“, so Mohr weiter.

Mohr erklärt Jubel

Er will weiter Gas geben für den FC Schalke 04 und Trainer Karel Geraerts, der ihm das Vertrauen gegeben hat. Mohr zahlte es mit einem Traumtor zurück und lief danach direkt zur Ersatzbank. „Ich habe vorher mit Anton Donkor und unserem Physio Esteban (Esteban J. Robles Perez, Anm. d. Red.) gesprochen. Sie meinten: ‚Wir haben echt das Gefühl, du machst heute ein Tor und dann kommst du zu uns.‘ Alle kamen zusammen, wir sind dieses Jahr eine eingeschworene Truppe“, erklärte Mohr weiter.

Genauso erfolgreich soll es jetzt weitergehen. Am kommenden Wochenende (10. August, 13 Uhr) hat der S04 beim Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg die Möglichkeit, die nächsten drei Punkte zu holen.