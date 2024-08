FC Schalke 04: Wird DAS zur neuen Geheimwaffe? Heekeren lässt aufhorchen

So mancher Fan des FC Schalke 04 wird sich am Sonntagmorgen vermutlich gekniffen haben, um sicherzustellen, dass das kein Traum wahr. Mit einem 5:1-Heimsieg ist der S04 in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Eintracht Braunschweig wurde regelrecht aus der Veltins-Arena geschossen.

Für einen Spieler war es ein ganz besonderer Sieg: Justin Heekeren. Der Torhüter ist seit Kindheitstagen Fan des FC Schalke 04 und erlebte einen rundum perfekten Abend. Dabei packte er auch über eine neue Geheimwaffe aus.

FC Schalke 04: Wird DAS zur neuen Geheimwaffe?

Neue Nummer eins beim FC Schalke 04, 5:1-Sieg zum Auftakt und eine starke Leistung: Justin Heekeren wird diesen Abend sicherlich so schnell nicht mehr vergessen. Direkt zu Beginn der Partie zeigte er eine starke Parade gegen Braunschweigs Rayan Philippe und hatte anschließend einen großen Anteil an der Führung.

Auch interessant: FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig: Irre Wende! Star belehrt S04-Fans eines Besseren

Mit einem langen Abschlag bereitete er das 1:0 für Tobias Mohr in der neunten Minute vor. Ein Torwart-Assist ist im Fußball immer etwas ganz Besonderes, das weiß auch Heekeren nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. „Wenn man so einen am Anfang hält, ist man drin. Dann denkst du, du hältst heute alles. Wenn so ein Assist danach ankommt, ist das die Kirsche auf der Torte“, freute sich der Torhüter.

War der lange Ball Zufall oder tatsächlich geplant? „Das ist nicht mein erster Assist. In der Vorbereitung hatten wir genau die gleiche Situation. Das ist genau so gewollt. Die Mannschaft weiß, dass ich einen langen Schlag habe. Dass es so geklappt hat, ist natürlich wunderbar. Sie haben hoch gestanden, ich habe gesehen, dass Tobi reinläuft. Das macht er dann auch überragend“, so Heekeren. Wird das also zur neuen Geheimwaffe des FC Schalke 04?

Starke Mannschaftsleistung

Beim Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 hatte Heekeren keine Chance, als Braunschweigs Ehlers sich zunächst selbst anschießt und anschließend die Kugel direkt vor die Füße bekommt. Aus fünf Metern verwandelte er gegen Heekeren. Dennoch zeigte der Torwart des FC Schalke 04 eine ruhige und souveräne Vorstellung.

Mehr Nachrichten für dich:

In der 2. Halbzeit legten dann auch seine Teamkollegen richtig los. Moussa Sylla, der bereits das 2:0 erzielte, machte genauso einen Doppelpack wie S04-Kapitän Kenan Karaman. Die Veltins-Arena des FC Schalke 04 explodierte beim 5:1 und feierte die Mannschaft nach dem Spiel. Momente, die sich die Anhänger nach der Horror-Saison 2023/24 sehnlichst gewünscht haben.