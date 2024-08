FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig: Irre Wende! Star belehrt S04-Fans eines Besseren

Wenn man die Schalke-Fans vor dem ersten Spieltag gefragt hätte, wer die größte Überraschung bei Königsblau wird, wäre der Name Tobias Mohr wohl fast gar nicht gefallen. Doch der 28-Jährige belehrte alle eines Besseren.

Tobias Mohr stand gegen Eintracht Braunschweig nicht nur in der Startelf, er legte auch einen richtig starken Auftritt hin. Vom aussortierten Spieler ist er innerhalb weniger Wochen zur Stammkraft geworden.

FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig: Mohr überrascht alle

Nach der vergangenen Saison teilte Trainer Karel Geraerts Tobias Mohr mit, dass er nur wenig Aussicht auf Spielzeit haben wird und sich besser einen neuen Verein suche. Geraerts betonte allerdings auch, dass Mohr, solange er da ist, eine faire Chance erhält – und diese hat er offenbar eindrucksvoll genutzt.

Schon in den Testspielen machte Mohr eine gute Figur. Dass er dann aber sogar in der Startelf stehen wird, war nicht zu rechnen. Der Linksaußen, der bislang eine unglückliche Zeit bei Schalke erlebte, bekam seine nächste Chance – und nutzte sie.

Mohr legte einen starken Auftritt auf der linken Außenbahn hin. Schon nach neun Minuten war es ausgerechnet Mohr, der die Schalke-Fans zum ersten Mal in dieser Saison jubeln ließ. Nach einem langen Ball von Keeper Heekeren setzte sich Mohr stark durch und lupfte per Direktabnahme über Torwart Lennart Grill ins Tor. Und auch im Anschluss strahlte er vorne immer wieder Gefahr aus und arbeitete defensiv gut mit.

„Das zeigt, wie es momentan hier läuft“

Lob gab’s in der Halbzeit auch von Teamkollegen Amin Younes: „Ich freue mich auch sehr für Tobias Mohr. Das zeigt, wie es momentan hier läuft und wie gut der Verein arbeitet. Jeder fühlt sich wohl, jeder kann sich entfalten. Tobi hat eine tolle Vorbereitung hinter sich, so kann es weitergehen.“ Damit dürfte ein Abgang von Mohr erst einmal vom Tisch sein. Mit dieser Form wird er auch in den kommenden Wochen eine Rolle spielen.