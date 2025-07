Sorge um „Hartz und Herzlich“-Star – Dieter wird immer dünner!

In den Mannheimer Benz-Baracken leben Carmen und Dieter, bekannt aus der Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Das Paar ist seit 30 Jahren zusammen und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Momentan sorgt sich Carmen um Dieters Gesundheit. Er verliert immer mehr Gewicht, trotz ihrer Bemühungen in der Küche.

Besonders belastend ist Dieters starkes Untergewicht, das ihm zu schaffen macht. Auch seine Vorliebe für spanische Gerichte bringt nicht den gewünschten Erfolg. Nach einer überstandenen Hautkrebserkrankung kämpft Dieter weiterhin mit Appetitlosigkeit. Diese wird durch psychische Belastungen verstärkt. Carmen glaubt, dass nur ein Arztbesuch helfen kann.

Sorge um „Hartz und herzlich“-Protagonist Dieter

In den letzten Monaten verlor Dieter immer mehr an Gewicht. Er wiegt jetzt nur noch 56,9 Kilo. „Seelisch und moralisch nicht gut“ gehe es ihm, hieß es in „Hartz und herzlich“. Was genau der Auslöser ist, bleibt unklar. Auch eine Besserung ist nicht in Sicht. Trotz der Probleme gibt es auch positive Nachrichten. Carmen und Dieter haben eine neue Nudelmaschine.

Auch wenn sie nicht perfekt funktioniert, knetete Carmen den Teig für die Maultaschen von Hand. Das Ergebnis überzeugte nicht nur Dieter, sondern auch den jüngsten Sohn Lars. Er durfte eine Probierportion aus der Schule mitbringen, was Carmen freute. Neben Dieters Gesundheitsproblemen gibt es weitere Herausforderungen.

Carmen ließ sich ein neues Tattoo stechen. „Ich konnte das die ganze Zeit nicht machen lassen, weil ich Blutverdünner genommen hab“, sagte sie in der RTL2-Doku-Soap. Jetzt, ohne die Medikamente, konnte sie ihren Wunsch endlich umsetzen. RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags ab 17.05 Uhr im TV-Programm.

