Universität Duisburg-Essen auf Spitzen-Platz! Neues Ranking zeigt es deutlich

Wie steht es um die Gleichstellung der Geschlechter an deutschen Hochschulen? Eine aktuelle Analyse wirft einen genaueren Blick darauf.

Besonders ein Name sticht dabei hervor: Die Universität Duisburg-Essen sorgt mit ihrer Platzierung für Aufsehen – was steckt hinter diesem Erfolg?

Universität Duisburg-Essen: Starke Ergebnisse im Ranking

Das CEWS (Center of Excellence Women and Science) veröffentlicht alle zwei Jahre ein Ranking zur Gleichstellung der Geschlechter an Hochschulen. Im aktuellen Ranking erzielt die Universität Duisburg-Essen ein starkes Ergebnis und gehört zu den besten sieben von 79 bewerteten Universitäten. Die Gleichstellungsmaßnahmen der Hochschule sind somit ein großer Erfolg.

Das CEWS-Ranking basiert auf Daten aus 2023 und vergleicht Hochschulen mit quantitativen Indikatoren. „Das tolle Abschneiden bestätigt, dass unsere Maßnahmen zur Förderung und Gewinnung von Frauen für die Wissenschaft wirken“, betont Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert. Diese Erfolge motivieren, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Universität Duisburg-Essen zählt laut einem „Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten von Andrea Löther“ zu den Spitzenreitern.

++ Freibad-Ärger in Essen: Leute warten in der Hitze – „Schwachsinn“ ++

In den Kategorien Promotionen, Post-Docs und wissenschaftliches Personal liegt die Universität Duisburg-Essen in der Top-Gruppe. Auch der Frauenanteil bei Professuren hat sich seit 2018 von 25,16 Prozent auf 31,04 Prozent erhöht. Besonders positiv ist, dass 50,16 Prozent der Studierenden weiblich sind. Luft nach oben gibt es jedoch noch beim Gesamtanteil der Professorinnen.

Erfolge der Universität Duisburg-Essen im Detail

Im Zeitraum 2021-2023 wurden 1.519 Promotionen mit 45,75 Prozent Frauen sowie 131 Habilitationen mit 42,27 Prozent Frauen durchgeführt. Bei den Juniorprofessuren liegt der Frauenanteil sogar bei 53,13 Prozent. Das hauptberufliche wissenschaftliche Personal unterhalb der Lebenszeitprofessur stieg auf 48,76 Prozent. Diese Werte unterstreichen die Fortschritte der Universität Duisburg-Essen.

Mehr News aus Essen:

Das Ranking und die Zahlen verdeutlichen, dass die Universität Duisburg-Essen auf einem guten Weg ist, die Gleichstellung der Geschlechter weiter zu fördern. Ihre erfolgreichen Maßnahmen werden bundesweit anerkannt und bieten eine Grundlage, weitere Schritte entschlossen umzusetzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.