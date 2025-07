„Fernsehgarten“: Ausgerechnet zum Start wird es düster

Ein Sonntag voller Musik, Stars und guter Laune steht bevor – zumindest ist das der Plan für den ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag (12. Juli) auf dem Lerchenberg in Mainz. Doch kurz vor der Liveshow machen schlechte Nachrichten die Runde – und die betreffen ausgerechnet das Wetter!

Die beliebte Open-Air-Sendung droht ausgerechnet an diesem Wochenende unter extrem wechselhaften Wetterbedingungen zu leiden. Die Vorhersagen betreffen dabei ausgerechnet auch den Zeitraum, in dem der „Fernsehgarten“ stattfinden soll – vor allem der Sendungsbeginn ist gefährdet!

Dicke Wolkendecke über Mainz

Der „Fernsehgarten“ wird sonntags immer von 12 Uhr bis 14.10 Uhr live vom Lerchenberg aus Mainz übertragen. Wie „wetter.com“ meldet, wird die Stadt gerade zum Sendungsbeginn von einer dichten Wolkenschicht bedeckt sein.

Auch im weiteren Verlauf des „Fernsehgartens“ ist keine Besserung in Sicht! Zwar soll es gegen 13 Uhr kurzzeitig etwas aufklaren – die Wolken bleiben jedoch ein treuer Begleiter und auf Sonne muss man an diesem Sonntag (13.07.) wohl eher verzichten.

DIESE Auftritte erhellen die Stimmung

Doch selbst diese unschöne Nachricht kann die Laune von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel und dem Publikum nicht trüben. Denn wie sagt man so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Die gute Nachricht: Auch wenn die Sonne sich nicht blicken lässt, erhellen die Künstler die Laune und bringen die Bühne wie jeden Sonntag zum beben.

Denn auch an diesem Wochenende konnte der „Fernsehgarten“ viele große Namen für einen Auftritt in Mainz gewinnen. Diesmal mit von der Partie sind: Bellini, LUNAX feat. myne, Jay Khan, Juan Daniél, Robert Redweik, Sqeezer, SOS Project x U-Jean und Fun Factory. Für gute Stimmung ist also bestens gesorgt – egal ob mit Sonne oder ohne!

Der „Fernsehgarten“ findet jedes Jahr von Mai bis September statt, mit einzelnen Ausnahmen. Andrea Kiewel begrüßt die Fans wöchentlich live vom Lerchenberg aus Mainz. Die ZDF-Show dauert sonntags in der Regel knapp zwei Stunden – von 12 Uhr bis ungefähr 14.10 Uhr.