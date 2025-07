Grund zur Freude beim „Fernsehgarten“ – es passiert das erste Mal seit Jahren

Am Sonntagmorgen (13. Juli) lud das ZDF wieder zum „Fernsehgarten.“ Diesmal ganz unter dem Motto: „Sommer Dance Party.“ Moderatorin Andrea Kiewel versprach nicht weniger als „leckerstes Grillessen“ und „die allerallercoolste Version von Fußball überhaupt.“ Für den passenden Einstieg sorgte die Band Bellini mit ihrer Interpretation des Partyklassikers „Macarena.“

Ob die Zuschauer beim sommerlichen Gute-Laune-Mix mitzogen? Die Quoten geben eine klare Antwort.

„Fernsehgarten“ knackt Rekord

Laut dem Medienportal „DWDL“ erreichte die Ausgabe gleich mehrere Saisonrekorde. Im Schnitt schalteten 1,92 Millionen Zuschauer beim „Fernsehgarten“ ein. Das entspricht einem starken Marktanteil von 21,6 Prozent. Besonders erfreulich: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der „Fernsehgarten“ punkten.

220.000 junge Zuschauer bescherten dem Format einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Das ist der höchste Wert in dieser Zielgruppe seit über zwölf Jahren.

„Fernsehgarten“ verhilft ZDF zu Quoten-Traum

Durch die gute Vorlage der Show mit Andrea Kiewel profitierte auch das „Duell der Gartenprofis.“ 1,80 Millionen Zuschauer blieben im Anschluss dran und sorgten dafür, dass das ZDF auch nach 14 Uhr einen starken Marktanteil von 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum hielt.

Und auch am Abend lief’s für den Sender gut weiter. Die Wiederholung des „Traumschiffs“ lockte 3,96 Millionen Menschen vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 18,2 Prozent entspricht. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich das nostalgische TV-Format behaupten – mit 410.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 9,9 Prozent.

In der Folge vom „Traumschiff“ verschlug es Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew nach Hawaii, inklusive Finanzproblemen auf hoher See. Chief Purser Holger und Souschef Thomas gerieten in Erklärungsnot, nachdem Holger seinem Kollegen 10.000 Euro aus der Schiffskasse vorgestreckt hatte. Die Lösung: eine inszenierte Erpressung.

Wer „Traumschiff“ oder den „Fernsehgarten“ verpasst hat, findet die Folgen auch in der ZDF-Mediathek.