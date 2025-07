„Fernsehgarten“-Fans haben die Schn**ze voll: „Sowas kann ich nicht verstehen“

25 Jahre – so lange moderiert Andrea Kiewel bereits den ZDF-„Fernsehgarten“. Die sympathische Moderatorin ist das, was man liebgemeint, ein TV-Urgestein nennen darf. Mit ihrer offenen, fröhlichen, manchmal lauten Art führt sie seit einem Vierteljahrhundert durch die beliebte Live-Sendung am Sonntagmittag.

Eine Leistung, die es zu respektieren gilt, ist es doch in unserer schnelllebigen Fernsehwelt nicht selbstverständlich, dass eine Moderatorin so lange eine Sendung betreut. Dennoch gibt es nach nahezu jeder „Fernsehgarten“-Ausgabe Menschen, die Andrea Kiewel kritisieren, beschimpfen und beleidigen.

„Fernsehgarten“-Fans verteidigen ihre Kiwi

„Grauenhafte Sendung! Was für eine Geldverschwendung mit dieser peinlichen Selbstdarstellerin. Wann wacht der Rundfunkrat endlich auf und stoppt dieses Format?“, pöbelt beispielsweise ein Zuschauer bei Facebook. Ein anderer schimpft: „Fernsehgarten wird immer schlimmer.“

Zum Glück jedoch gibt es die, die den „Fernsehgarten“ lieben. Und die haben so langsam die Schna**e gestrichen voll. „Schon wieder einer, dem das Programm nicht gepasst hat. Warum schaut ihr dann noch Fernsehgarten? Sowas kann ich nicht verstehen. Also uns hat das Programm gefallen, super und nur mal Frauen hervorragend“, jubelt ein Fan bei Facebook.

„Es war mega! Mehr geht nicht!“

Und eine andere Freundin des „Fernsehgarten“ schreibt: „Es war mega! Mehr geht nicht! Kiwi einfach tolle Moderatorin!“

Recht haben sie. Und wer einmal im „Fernsehgarten“ war, einmal miterlebt hat, wie die Fans Kiwi auf dem Lerchenberg feiern, der weiß, dass diese Freude immer größer sein wird, als das Gemecker der Hater im Internet.

Und so dürfen wir uns auch wieder auf den kommenden Sonntag freuen. Dann bei Kiwi im „Sommer Dance Party“-Fernsehgarten zu Gast: Bellini, LUNAX feat. myne, Jay Khan, Juan Daniél, Robert Redweik, Sqeezer, SOS Project x U-Jean und Fun Factory.