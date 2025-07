Sommer, Sonne, Sonnenbrand … wer kennt es nicht, einmal ein bisschen zu lange am Strand gelegen und schon sieht der Rücken aus, als hätte jemand den roten Farbpinsel geschwungen. Ein Glücklicher kann da derjenige sein, der jemanden an seiner Seite weiß, der bei starker Sonneneinstrahlung mit gezieltem Sonnencreme-Einsatz dagegen steuern kann. Doch was, wenn kein geeigneter Eincremer vorhanden? Dieser Frage ist am Sonntag auch der Fernsehgarten“ in Persona von Andrea Kiewel nachgegangen.

Und so wurde das „leidige Thema“, wie Andrea Kiewel das Solo-Eincremen so schön nannte, doch direkt einmal auf dem Mainzer Lerchenberg durchexerziert. Und wer durfte als Testobjekt herhalten? Natürlich Ur-„Bachelor“ Paul Janke, der rein zufällig an diesem Tag im „Fernsehgarten“ zu Gast war.

„Fernsehgarten“-Gast verrät: „Kiwi wollte nur, dass ich mich ausziehe“

„Kiwi wollte nur, dass ich mich ausziehe“, scherzte der im Anschluss via Instagram. Und das tat er auch. Vor Tausenden Zuschauern auf dem Lerchenberg und Millionen vor den TV-Geräten ließ der 43-Jährige das T-Shirt fallen und präsentierte sein gestähltes Sixpack.

Paul Janke im ZDF-„Fernsehgarten“. Foto: Screenshot ZDF

Da johlte das Publikum und auch Kiwi schien ganz angetan vom Anblick des halbnackten „Bachelor“. Doch es wurde noch unangenehmer, bekam Paul doch gleich noch einen Malerpinsel in die Hand gedrückt, um sich ganz professionell die Creme selbst auf den Rücken zu schmieren. Ganz überzeugt schien der RTL-Star jedoch nicht, die Sorge sich die Jeans einzusauen, war ihm deutlich anzumerken.

Und so gab Kiwi am Ende auch offen zu: „Ehrlicherweise wollten wir nur, dass Paul sein T-Shirt auszieht.“ Na, schau an. Wer hätte das gedacht! Irgendwann wurde es jedoch auch Kiwi zu bunt, wollten die Fans im „Fernsehgarten“ doch plötzlich das T-Shirt von Paul für sich haben. Doch da mauerte Kiwi. „Was ist denn mit euch los?“, fragte sie entsetzt. Und reichte ihrem Gast das Shirt zurück.