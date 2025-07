„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel bald in RTL-Show zu sehen? „Sage immer ab“

Seit fast vier Jahrzehnten begeistert der ZDF-„Fernsehgarten“ mit Live-Musik, guter Laune und einem bunt gemischten Unterhaltungsprogramm am Sonntagvormittag – und auch an diesem Sonntag (13. Juli) wurde das Erfolgsformat dieser Tradition wieder gerecht. Auf dem Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg heißt es diesmal: Bühne frei für heiße Rhythmen und jede Menge Tanzlaune. Denn die neueste Ausgabe steht ganz im Zeichen der „Sommer Dance Party“.

Moderatorin Andrea Kiewel – von den Fans liebevoll „Kiwi“ genannt – führt wie gewohnt mit viel Charme und Energie durch die Sendung. Die 59-Jährige ist seit dem Jahr 2000 fester Bestandteil des „Fernsehgarten“-Teams und sorgt auch diesmal dafür, dass das Motto musikalisch wie tänzerisch voll zur Geltung kommt.

„Fernsehgarten“ trifft auf „Let’s Dance“

Passend zum Tanz-Motto sind die „Let’s Dance“-Profis Christian Polanc und Anastasia Maruster zu Gast. In tänzerischen Challenges – Ball-Lambada, Limbo-Polonaise – treten sie in zwei Teams gegeneinander an. Im Team Flamingo wird Christian Polanc von der ehemaligen rhythmischen Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Ur-Bachelor Paul Janke und „GZSZ“-Schauspieler Timur Ülker unterstützt. In Team Ananas kämpft Anastasia Maruster gemeinsam mit Musiker Gabriel Kelly, Handballprofi Mimi Kraus und Schauspieler Raúl Richter um den Sieg.

+++ „Fernsehgarten“: Ausgerechnet zum Start wird es düster +++

All diese prominenten Gäste verbindet eine Gemeinsamkeit – ihre Teilnahme an „Let’s Dance“. Für Magdalena Brzeska und Gabriel Kelly reichte es in den Jahren 2012 und 2024 sogar für den Sieg. Während Profi-Tänzer Christian Polanc schon zu den alten „Let’s Dance“-Hasen gehört, ist Anastasia Maruster dagegen noch ein Küken in der RTL-Tanzshow.

Fegt Andrea Kiewel bald über das Tanzparkett?

Da möchte „Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi doch direkt einmal von der Profitänzerin selbst wissen, wie sie ihre bisherige Reise bei „Let’s Dance“ empfindet. Anastasia Maruster sagt: „Das erste Jahr war komplett verrückt. Das zweite Jahr war schon viel besser. Das habe ich auch selber gemerkt, dass ich das schon mindestens einmal gemacht habe, aber es macht voll Spaß. Wir sind wie eine Familie und es ist so wunderschön.“

Da fällt Andrea Kiewel prompt eine Parallele zum „Fernsehgarten“ auf. „Es ist wie hier nur mit ganz viel tanzen und Llambi!“ Im Gegensatz zu ihren prominenten Gästen hat Andrea Kiewel das Tanzbein bei „Let’s Dance“ noch nicht geschwungen – zumindest bisher. „Ich sage immer ab“, erklärt sie gegenüber dem Publikum. „Das sieht so leicht aus, aber ich weiß gar nicht wie lange ihr trainiert – über Monate, jeden Tag. Das ist wie Vorbereitung auf die olympischen Spiele. Also riesigen Respekt an dieser Stelle!“

Sendung verpasst? Den „Fernsehgarten“ kannst du nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.