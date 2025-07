ZDF lässt „Fernsehgarten“-Bombe platzen – Zuschauer haben Klarheit

Jetzt ist es offiziell!

Die „Fernsehgarten“-Saison ist in vollem Gange und schon am kommenden Sonntag (20. Juli) können sich die Zuschauer und eingefleischten Fans wieder auf jede Menge Spaß freuen. Dann lautet das Motto: „Ice Ice Baby“. Bis zum 28. September sendet das ZDF live vom Lerchenberg in Mainz.

Doch ein Ende des „Fernsehgartens“ ist da noch nicht in Sicht. Denn auch in diesem Jahr steht wieder das Folgeformat „Fernsehgarten on tour“ an. Gegenüber DER WESTEN verrät der Sender jetzt, wo es das Team diesmal hin verschlägt.

„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen

Nachdem Moderatorin Andrea Kiewel 2024 nach Schwerin tourte, steht sie in diesem Jahr für die „Fernsehgarten on tour“-Sendung 579.79 Kilometer weiter südwestlich auf der Bühne.

Das ZDF erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion dazu: „Der „ZDF-Fernsehgarten on tour“ sendet am 5. Oktober 2025 live aus der Völklinger Hütte im Saarland und am 12. Oktober 2025 ist von dort eine Aufzeichnung im ZDF zu sehen.“

Den „Fernsehgarten“ verschlägt es also in die 40.000 Einwohnerstadt Völklingen im Saarland.

„Fernsehgarten“: Zwei Ausfälle

Doch bevor es so weit ist, müssen die Zuschauer auf gleich zwei Folgen in dieser Saison verzichten. „Wie auch in den zurückliegenden Jahren kommt es in der geplanten ‚ZDF-Fernsehgarten‘-Saison zu einzelnen sportbedingten Ausfällen“, erklärt eine ZDF-Sprecherin weiter. Von Ausfällen betroffen ist der 3. August und der 14. September. Aus gutem Grund!

Am 3. August sendet das ZDF „Die Finals 2025“ in Dresden – ein Multisportevent, bei dem die Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gleichzeitig ausgetragen werden.

Am 14. September zeigt der Sender dagegen etwas anderes: „Auch am 14. September ist ein sportbedingter Ausfall zu verzeichnen, an dem das ZDF die Leichtathletik-WM überträgt“, erklärt die Sprecherin gegenüber dieser Redaktion.

Bevor die Show Anfang August eine kurze Pause einlegt, dürfen sich die Zuschauer am kommenden Sonntag (20. Juli) auf einige bekannte Stars freuen. Angekündigt wurden unter anderem bereits Nic Shanker, Ben Zucker, Nicole, Leslie Clio, Nik P., Elfenthal, Hermes House Band, Fiddler’s Green, Julian Reim.