Limbecker Platz völlig verändert! Kunden haben Grund zum Jubeln

Im Essener Einkaufstempel Limbecker Platz tut sich im Moment einiges! DER WESTEN konnte selbst bereits bei einem Besuch am Samstag (12. Juli) feststellen, dass in letzter Zeit hier nicht nur allerhand neue Shops eingezogen sind.

Neue Imbisse, Bekleidungsgeschäfte oder Shops fürs Freizeitvergnügen: Kunden können im Limbecker Platz jetzt einige neue Geschäfte entdecken. Und es sollen noch viele weitere folgen, wie Center Manager Anastasios Meliopoulos uns im Gespräch verraten hat.

Neueröffnungswelle im Limbecker Platz

Soweit das Auge hinreicht, hat der Limbecker Platz jetzt neue Shops zu bieten. Wer mit der Bahn ins Essener Einkaufszentrum kommt und den direkten Eingang vom U-Bahnhof Berliner Platz wählt, der kann schon im Untergeschoss die erste Neuerung feststellen. Denn die asiatische Life-Style-Kette Miniso, die in Essen im September vergangenen Jahres Eröffnung feierte, hat seine Verkaufsfläche mittlerweile verdoppelt.

Wer den Beautyshop Kiko Milano vermisst, wird ihn nach seinem Umzug jetzt an anderer Stelle im Limbecker Platz finden. Doch für die Verkaufsfläche steht laut Meliopoulos bereits der nächste Anwärter in den Startlöchern. In Kürze soll hier der chinesische Elektronikhersteller seine erste Filiale in der Ruhrpott-Metropole eröffnen.

Wer den Limbecker Platz in letzter Zeit besucht hat, staunt nicht schlecht. Denn an einigen Ecken hat sich jede Menge getan. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Kulinarik-Fans können jubeln

Doch auch im Erdgeschoss hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Neben dem Frozen Joghurt und Kaffee Konzept Store Berry Cool, dem Hähnchen-Imbiss Belchicken und Frankie Churros, können Kunden ab sofort im Untergeschoss auch den neuen Döner-Imbiss Lord of Döner testen. Auch das Phin Café im Obergeschoss, das vietnamesische Kaffee-Spezialitäten anbietet und Metwabe, ein Shop nur für Met-Spezialitäten zählen zu den Neueinzügen im Limbecker Platz.

In den nächsten Wochen und Monaten sollen laut Meliopoulos aber noch einige mehr folgen. Neben dem Falafel-Imbiss Filfull, sollen auch der Pokemon- und Manga-Konzept-Store Drachenheld sowie der Modeschmuck-Shop Isnor im Oktober folgen.

Besonders gespannt dürfen Kunden sein, welche neuen Händler auf die aktuell leer stehende Fläche von Karstadt ziehen werden. „Zum Ende des Jahres übergeben wir dann auch die Flächen der ehemaligen Karstadt-Fläche an die Mieter, die wir schon jetzt ankündigen können, aber wahrscheinlich auch an die neuen, die wir bis dahin dazugewinnen werden. Wir übergeben die Fläche erst mal an P&C und den großen Intersport, die dann Anfang 2026 kommen werden.“