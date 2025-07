Neueröffnungswelle im Centro Oberhausen! Manager macht es offiziell

Nicht nur an den Wochenenden, auch unter der Woche könnten sich die Shopping-Tempel Centro Oberhausen, Limbecker Platz und Co. jetzt wieder mit zahlreichen Besuchern füllen. Die Sommerferien, die am Montag (14. Juli) in NRW starteten, und die Urlaubszeit, die bei vielen bevorstehen dürfte, machen es möglich.

Während der eine vielleicht noch nach den letzten Accessoires für den Urlaub sucht, packt andere auch einfach nur so die Shoppinglust. Und im Centro Oberhausen könnte jetzt der Shoppinghunger von noch mehr Kunden gestillt werden. Denn zahlreiche neue Läden haben ihre Türen bereits geöffnet. Und es sollen noch mehr folgen, wie Center Manager Andreas Ulmer DER WESTEN verraten hat.

Centro Oberhausen: Manager macht es offiziell

Schon in den vergangenen Wochen konnten aufmerksame Kunden im Centro Oberhausen bemerken, dass eine ganze Reihe neuer Läden eingezogen ist. So etwa der Shop von Food-Influencerin „Kiki’s Kitchen“ (wir berichteten). Ins neue kulinarische Sortiment reihen sich jetzt auch Mangal Döner sowie Frooters ein. Letzterer Shop feierte im Westfield Centro seine Rückkehr. Auch der Lindt-Store habe sich vor kurzem vergrößert und ist nach seinem Umzug bereits wiedereröffnet.

„Ein besonderes Highlight war die Eröffnung des neuen ZARA-Flagship-Stores“, offenbart Andreas Ulmer gegenüber DER WESTEN. Doch weitere stehen schon in den Startlöchern, wie der Center Manager des Westfield Centro angibt. Denn in Kürze sollen auch die Neueröffnungen von Stenders, Miniso, Reserved und Stradivarius folgen. Das ist aber immer noch nicht alles.

Neueröffnungen und Events

Denn gegen Endes des Jahres soll dann auch die Bekleidungskette Pull & Bear ins Centro Oberhausen ziehen. Doch neben Shoperöffnungen können sich die Besucher laut Ulmer auch auf einige Events freuen:

Vom 11. Juli bis 23. August verwandelt sich die Promenade im Westfield Centro im Rahmen der Summer Moments in eine sommerlich-mediterrane Flaniermeile

in eine sommerlich-mediterrane Flaniermeile Am 4. und 5. Oktober finden die Westfield Days sowie das Neue Mitte Fest statt

sowie das statt Vom 25. bis 26. Oktober lädt das Centro zur Freizeit- und Reisemesse Ruhr ein

ein Ab dem 14. November startet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Wer keinen der Termine im Oberhausener Einkaufszentrum verpassen will, sollte sie sich besser rot im Kalender markieren. Man darf gespannt bleiben, was sich hier im Laufe des zweiten Halbjahres noch alles tun wird.