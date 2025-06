Centro Oberhausen: Nach fast acht Monaten passiert es – Besucher können es kaum glauben

Immer wieder sorgt das Centro Oberhausen mit Ankündigungen zu Neueröffnungen im Ruhrgebiet für Aufsehen. Doch wenn dann die Shops nicht zeitnah eröffnen, können Kunden gut und gerne mal ungeduldig werden, wie kürzlich etwa das Beispiel Decathlon zeigte. Denn die versprochene Mega-Eröffnung blieb bislang aus. Was steckt nur dahinter? Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>.

Aber auch auf einen weiteren Store, der im Centro Oberhausen einziehen sollte, mussten Kunden lange warten. Dabei soll es sich um den Laden der Food-Influencerin „Kikis Kitchen“ handeln. Am Dienstag (17. Juni) sorgte der Oberhausener Shopping-Tempel jetzt für Gewissheit.

Centro Oberhausen: Neueröffnung steht bevor

Denn was fast acht Monate lang dauerte, wird nun endlich Realität. Wie das Centro Oberhausen am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab, soll „Kikis Kitchen“ endlich die Türen für Besucher öffnen. Laut Berichten von DER WESTEN wurde das Großprojekt im Oktober vergangenen Jahres im Pott-Einkaufszentrum gestartet (hier alle Infos >>>).

+++ Neueröffnung im Centro Oberhausen – die ersten 30 flippen aus +++

Bei dem neuen Store soll es sich um ein modernes Café handeln, das neben Kaffee- und Matcha-Spezialitäten, Cheesecake, Backaccessoires, Küchenprodukten und Bio-Zutaten auch das bekannteste Produkt der Food-Influencerin bereithält – die „Kikis Creams“. Das kreative Zusammenspiel aus Café-Erlebnis und Shoppingangebot macht den neuen Store zu einem besonderen Highlight für unsere Besucherinnen und Besucher“, kündigte die Senior Marketing Managerin des Westfield Centros dazu an.

HIER ist der neue Shop zu finden

Kiki Aweimer, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, eröffnet mit dem Laden im Centro Oberhausen deutschlandweit bereits ihren zweiten Shop. Doch die Besonderheit soll dieses Mal das 2-in-1-Konzept sein, das neben Regalen voller eigener Produkte auch ein Café umfasst.

Noch mehr News für dich:

Auf über 212 Quadratmetern können Kunden so voll in die Welt von „Kikis Kitchen“ eintauchen. Der neue Shop soll bereits am Wochenende (21. Juni) eröffnen. Er soll dann zwischen MAC und Zara auf Level 0 zu finden sein.