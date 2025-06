Centro Oberhausen: Kunden rätseln – wo bleibt denn die Mega-Eröffnung?

Du kommst aus NRW, bist sportaffin und liebst es, dich zu bewegen? Dann dürfte dir das Sportgeschäft Decathlon ein Begriff sein. Das Unternehmen verspricht: „Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten finden Einsteiger und Profis, Einzel- und Teamsportler, Jungspunde und Best-Ager alles, was Sportlerherzen höher schlagen lässt.“

In NRW gibt es bereits einige Decathlon-Stores – mitunter in Bochum, Dortmund und Essen. In der Nähe des Centro Oberhausen soll eine weitere Filiale eröffnen, doch Sport-Fans warten aktuell vergebens. Doch wo bleibt die Mega-Eröffnung?

Centro Oberhausen: Flagshipstore lässt auf sich warten

Die Decathlon-Filiale hätte eigentlich schon eröffnet haben können, wenn der Baustreit nicht gewesen wäre (>>> hier mehr lesen). Inzwischen wurden die behördlichen Hindernisse zwar überwunden, doch so weit wie geplant ist man immer noch nicht.

Denn ursprünglich war der erste Spatenstich für die geplante Decathlon-Filiale auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände direkt neben dem Centro Oberhausen für Mai angesetzt. Die Eröffnung war für das vierte Quartal des kommenden Jahres geplant. Doch diese Zeitpläne sind offenbar hinfällig geworden, wie die „WAZ“ berichtet.

Nicht die erste Verzögerung der Filialen

Laut Thomas Palotz, dem Planungsdezernenten von Oberhausen, hat das in Frankreich gegründete Unternehmen bereits einen Bauantrag gestellt, der jedoch noch nicht vollständig ist. Wann die Decathlon-Filiale am Centro Oberhausen tatsächlich eröffnet, ist also unklar.

Hier mehr lesen:

Übrigens: Auch in Recklinghausen kam es zu Verzögerungen bei der Eröffnung der Decathlon-Filiale mit einer Verkaufsfläche von 1.000 Quadratmetern. Grund dafür war ein Brand (>>> hier mehr lesen). Du möchtest wissen, wie groß der Store in Oberhausen im Vergleich werden soll und wo genau du ihn künftig findest? Dann ließ den Artikel der „WAZ„.