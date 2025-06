Decathlon in NRW: Jetzt also doch! Filial-Eröffnung steht HIER kurz bevor

Du kommst aus NRW, bist sportaffin und liebst es, dich zu bewegen? Dann dürfte dir das Sportgeschäft Decathlon ein Begriff sein. Das Unternehmen verspricht: „Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten finden Einsteiger und Profis, Einzel- und Teamsportler, Jungspunde und Best-Ager alles, was Sportlerherzen höher schlagen lässt.“

In NRW gibt es bereits einige Decathlon-Stores – mitunter in Bochum, Dortmund und Essen. Eigentlich sollte bereits eine weitere Filiale in Recklinghausen eröffnet haben, doch dann kam alles anders als geplant.

Decathlon: Neueröffnung musste verschoben werden

Anfang April kündigte das Einkaufszentrum Palais Vest in Recklinghausen auf Instagram an: „Eigentlich hätten wir euch morgen zur großen Eröffnung von Decathlon am 11. April 2025 bei uns einladen wollen, doch leider müssen wir euch mitteilen, dass sich der Start um ein paar Wochen verschiebt.“

Grund dafür war ein technischer Defekt, der zu einem Brand auf der Fläche geführt hat. Jetzt gibt es allerdings doch noch gute Neuigkeiten für Sportfans aus NRW. Denn ein neuer Termin für die Decathlon-Eröffnung steht jetzt endlich fest.

Neuer Termin in Recklinghausen steht fest

Demnach soll die Decathlon-Filiale in NRW am 12. Juni eröffnen. Ab 10 Uhr können Kunden den neuen Laden mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche besuchen. Vor Ort gibt es zur Neueröffnung ein Glücksrad und ein Gewinnspiel mit „attraktiven sportlichen Preisen“.

„Wir können es kaum erwarten, endlich für unsere Kundschaft in Recklinghausen da zu sein!“, so Nick Träptau, Filialleiter Decathlon Recklinghausen. Petra Prissnitz, Palais Vest General Managerin ergänzt: „Nach den Herausforderungen der letzten Wochen freuen wir uns umso mehr auf den sportlichen Zuwachs im Palais Vest.“ Knapp einen Monat später als geplant gibt es in NRW also doch noch das Happy End für Sportfans.