Weiter auf dem Vormarsch – Action-Kunden erfahren es zuerst

Action bietet Kunden ein großes Sortiment zu erschwinglichen Preisen an. Egal ob Deko, Beautyprodukte, Haustier-Artikel oder Spielzeug – es ist nahezu für jeden etwas dabei. Auch echte Hype-Produkte sorgen regelmäßig für einen Kassenschlager.

Mit seinem Konzept hat Action offenbar vollen Erfolg und ist weiter auf dem Vormarsch. Denn laut einer Pressemitteilung ist der Halbjahres-Nettoumsatz um 17,9 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro gestiegen. Doch das ist längst nicht alles.

Action wächst weiter

Darüber hinaus hat Action im ersten Halbjahr eine Reihe von Meilensteinen erreicht:

Im Juni wurde die 3.000. Filiale in ganz Europa eröffnet.

In Deutschland wurde die 600. Filiale in Bremen eröffnet.

In Polen feierten wir die 400. Filiale in Posen.

Auch geografisch wächst Action weiter: Im April hat das Unternehmen den Schweizer Markt betreten, und bald folgt der Einstieg in Rumänien. Damit setzt Action seinen Expansionskurs in Europa konsequent fort. Das dürfte nicht nur für Bewohner vor Ort, sondern auch für Urlauber von Interesse sein.

Hier gibt es bereits Filialen

Auf der Website informiert Action seine Kunden: „Wir betreiben mehr als 3.000 Filialen in 13 Ländern, die jede Woche von über 18 Millionen Kunden besucht werden⁠⁠.“ Zu den 13 Ländern gehören Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Polen, Tschechien, Italien, Spanien, Slowakei, Portugal und die Schweiz. Rumänien kommt noch 2025 hinzu.

„Von dem kleinen Geschäft in Enkhuizen, mit dem 1993 alles begann, haben wir uns zur am schnellsten wachsenden Discounterkette in Europa entwickelt⁠⁠“, informiert Action auf seiner Website. Ob künftig weitere Stores in anderen Ländern eröffnen, bleibt allerdings vorerst abzuwarten.