Kunden stehen vor Action-Regal – unfassbar, was sie entdecken

Es ist Juli, die Sommerferien in NRW haben begonnen und viele machen sich auf den Weg in ihren wohlverdienten Urlaub. Andere nutzen die sommerlichen Temperaturen hierzulande, um zu grillen und verbringen so eine schöne Zeit mit den Liebsten. Kunden von Action dürften bei ihrem Einkauf umso irritierter sein.

Denn sobald sie durch die Deko-Abteilung schlendern, sehen sie in den Regalen vor allem eines: Herbst-Artikel, so weit das Auge reicht. In einer Action-Gruppe zeigen Kunden ihre Entdeckungen.

Action verkauf Herbst-Deko

Von Kürbis-Deko bis hin zu Igeln, Eichhörnchen, Kuscheldecken und Holzprodukten ist bei Action alles dabei. Das einzige, was fehlt: der Herbst. Er beginnt dieses Jahr am 22. September, also erst in rund zwei Monaten.

Während viele Sonnenanbeter noch gar nicht an verregnete Tage und sinkende Temperaturen denken wollen, zeigen sich einige Action-Kunden begeistert. Für sie kann die Herbst-Kollektion offenbar nicht früh genug kommen.

Meinungen sind gespalten

Dass die Herbst-Deko die Meinungen der Kunden spaltet, zeigt sich auch in den Kommentaren auf Facebook. „Endlich Herbst“, schreibt eine Userin begeistert. Eine andere hingegen ist irritiert, denn bei ihrer Action-Filiale gebe es die Kollektion schon seit drei Wochen.

„In 14 Tagen Halloween und in vier Wochen startet X-Mas. Jährlich grüßt das Murmeltier“, schreibt sie ironisch. Für sie scheint die Kollektion deutlich zu früh zu erscheinen. Auch in anderen Shops finden Kunden vermehrt Herbstprodukte. Wann man sich wohl auf die diesjährigen Winter-Produkte gefasst machen darf? Übrigens: Bei Action gibt es jetzt auch ein Hype-Produkt zu einem günstigen Preis. Kunden rennen deswegen die Filialen ein (>>> hier mehr dazu lesen).