Kunden-Ansturm auf neue Action-Produkte – „Reißt uns aus den Regalen“

Action ist in Deutschland auf dem Vormarsch! Ein Grund dafür: die günstigen Produkte des Non-Food-Discounters, die regelmäßig einen Hype unter Kunden auslösen. So zuletzt auch der eigene Thermobecher der Kette, wie diese Redaktion berichtete.

Auch die Mitarbeiter von Action bemerken wohl das deutliche Interesse ihrer Kunden an so manchem Produkt. Jetzt soll eine Reihe aus neuen Artikeln laut dem Discounter-Riesen scheinbar den nächsten Hype auslösen – und das mitten in den vielerorts herrschenden Sommerferien!

Action-Produkte lösen nächsten Hype aus?

„Ihr reißt uns die stylischen Schulsachen für das neue Schuljahr praktisch aus den Regalen!“, meldet sich jetzt Action selbst zu Wort. Ob Hello Kitty Rucksack, ein XXL-Radiergummi oder Notizbücher und Schülerkalender in poppig bunten Farben: Der Non-Food-Discounter bietet schon vor Start des neuen Schuljahres 2025/2026 allerhand nützliche Begleiter für die Schulzeit an – und das zu Günstig-Preisen.

Gerade mal 4,79 Euro müssen Action-Kunden so etwa für den niedlichen Kinderrucksack in Pastell zahlen. Das Radiergummi in Übergröße gibt’s sogar schon für gerade mal 79 Cent dazu. „Egal, ob du es minimalistisch oder bunt und kreativ magst: Es ist immer etwas Passendes für dich dabei“, verspricht Action.

Discounter in Eröffnungswelle

Wer nach den Produkten sucht, findet sie in seiner nächsten Action-Filiale – natürlich wie immer, solange der Vorrat reicht. Dadurch, dass mittlerweile die 600. Filiale des Non-Food-Discounters eröffnet hat, sollten Kunden schnell an ihr Ziel gelangen.

