Action-Filialen schießen wie Pilze aus dem Boden – jetzt auch HIER

Einmal kurz weggeschaut, dann taucht eine weitere Action-Filiale in den vielen Innenstädten von Deutschland auf. Der Nonfood-Discounter ist auf dem Vormarsch und vermeldet einen weiteren Meilenstein: In Deutschland wurde nämlich die 600. Filiale eröffnet.

Es ist noch nicht lange her, da hat Action die 3000. Filiale in Europa eröffnet (wir berichten). Doch damit gab man sich noch lange nicht zufrieden, denn seitdem feierten viele weitere Geschäfte ihre Neueröffnung, insbesondere in Deutschland.

Action feiert Neueröffnung

So wurden alleine im vergangenen Jahr 59 Filialen in Deutschland eröffnet, wie „stores+shops“ berichtet. Insgesamt gibt es mittlerweile 3.043 Filialen in 13 verschiedenen europäischen Ländern. Mit der Eröffnung der 600. deutschen Filiale markiert Action einen wichtigen Meilenstein in seiner Expansion auf dem deutschen Markt.

+++ Hype-Produkt jetzt auch bei Action – Kunden rennen die Filialen ein +++

Die neue Filiale befindet sich in Bremen, genauer gesagt in der Osenbrückstraße 5. Auf der Verkaufsfläche von 921 qm werden mehr als 6.000 Produkte in 14 unterschiedliche Kategorien angeboten, seien es Deko-Artikel, Haushaltsprodukte oder Spielzeug.

Zu der Neueröffnung erklärt Heiko Großner, der Geschäftsführer von Action Deutschland, gegenüber „stores+shops“: „Sie steht für eine Erfolgsgeschichte, die 2009 mit unserer ersten Filiale in Schüttorf begann – und heute Millionen von Menschen erreicht, die jede Woche bei Action einkaufen. Unser Geschäftsmodell zeichnet sich durch Vielfalt, Verlässlichkeit und dauerhaft niedrigste Preise aus.“

+++ Action-Kunden verstehen nach App-Nutzung die Welt nicht mehr – „Ärgerlich“ +++

Unternehmen hat große Pläne für 2026

Vor 15 Jahren hat Action seine erste Filiale in Deutschland eröffnet und seitdem kontinuierlich expandiert – und das mit großem Erfolg. Mit der neuesten Eröffnung reicht es dem Nonfood-Discounter jedoch noch nicht, denn das Unternehmen hat weiterhin große Pläne für die Zukunft.

Mehr Themen:

Wie „Cash.at“ berichtet, plant Action nämlich viele weitere Neueröffnungen für das Jahr 2026. Es sind sogar zwei weitere Länder in Aussicht, die die Discounter-Kette ebenfalls erobern will. Um welche es sich handelt, ist jedoch bisher noch nicht bekannt.