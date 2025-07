Ich habe den Stanley Cup von Action über Nacht getestet – 13 Stunden später war ich baff

Zugegeben: Ich wollte eigentlich niemals einen Stanley Cup haben. Wie bei vielen Hypes zuvor (zum Beispiel bei der Dubai Schokolade) erschloss sich mir auch bei dem Thermobecher mit dem integrierten Strohhalm nicht, warum alle auf einmal verrückt danach waren. Und das bei einem Preis von anfänglich bis zu 80 Euro!

Mittlerweile bekommt man das Markenprodukt schon deutlich günstiger ab 30 Euro aufwärts. Doch auch die Konkurrenz mischt längst mit – und auch Action reiht sich jetzt bei dem Trend ein. Mit einem Preis von nicht mal sieben Euro war ein neuer Hype unter Kunden des Discounter-Riesen geboren. Aber kann die Stanley-Cup-Version von Action wirklich mit dem Original mithalten? Ich habe den Test gemacht – mit überraschendem Ergebnis…

Stanley Cup vs. Action Mug

Zunächst machte ich mir wenig Hoffnungen, überhaupt eines der scheinbar begehrten Action-Produkte zu ergattern. Allein auf Facebook liefen viele Kunden Sturm und offenbarten, dass sie in ihrer Filiale keinen „Mug with handle“, wie der Discounter seine Stanley-Cup-Version nennt, bekommen hatten (wir berichteten).

Doch in meiner Action-Filiale in Essen-Holsterhausen wurde ich nach einer kurzen Nachfrage bei einer Mitarbeiterin direkt fündig. Knapp zehn Stück waren im Regal zu finden. Statt den Stanley-typischen Unifarben blickte ich stattdessen auf poppig bunt designte Exemplare mit blauen Streifen, Aufschriften in knallpink, Karo-Muster und roten Herzchen. Die Wahl auf den Herzen-Mug war schnell getroffen. Und auf den ersten Blick bestand bis auf die kitschigen Muster im Vergleich zum Original auf jeden Fall Verwechslungsgefahr.

Unterschied auf den zweiten Blick

Aber bei genauerem Hinsehen fällt direkt auf: Der Strohhalm bei der Action-Version ist einfach nur locker in den Deckel gesteckt. Eine separate Gummidichtung wie beim Original? Fehlanzeige! Kein Wunder also, dass viele Kunden im Netz meinen, dass der Mug nicht dichthält. Auch wenn sich mir nicht ganz erschließt, wie das beim Original der Fall sein soll, denn die Strohhalm-Konstruktion scheint mir auch hier nicht ganz auslaufsicher.

Stanley Cup Action Mug with handle Preis mittlerweile ab 30 Euro aufwärts 6,95 Euro Fassungsvermögen 1,18 Liter 1,2 Liter Material recycelter Edelstahl FSC-zertifiziert, Plastik Kälte bis zu 48 Stunden bei Eisgekühltem mehrere Stunden Wärme bis zu 11 Stunden im Test 13,5 Stunden Der Stanley Cup und der Mug with handle von Action im direkten Vergleich.

Als ich es in die Hand nehme, fällt mir auch direkt auf, dass das Action-Produkt etwas leichter daherkommt. Und tatsächlich: Während das Original mit einem Fassungsvermögen von knapp 1,18 Litern mit einem Gewicht von 650 Gramm verkauft wird, wiegt der „Mug with handle“, in den 1,2 Liter Flüssigkeit passen, gerade mal 505 Gramm und damit 145 Gramm weniger. Möglich machts beim Original das Material Edelstahl, aus dem es gefertigt wurde. Aus was die Action-Version besteht, wird nirgendwo angegeben. Immerhin weist sie das Forest-Stewardship-Council-Siegel (auch kurz FSC) auf, das für nachhaltige Waldwirtschaft steht. Allerdings soll auch Plastik am Becher verarbeitet sein.

Zubehör wie etwa eine Bürste zum Säubern des Strohhalms oder ein Ersatzstrohhalm sind beim Discounter-Artikel im Übrigen auch nicht dabei. Auch soll das abgekupferte Exemplar im Gegensatz zum originalen Stanley Cup nicht spülmaschinenfest sein.

Test mit überraschendem Fazit

Aber wie überzeugt das Hype-Produkt von Action im Praxistest? Während ich zunächst, wie auch beim Original empfohlen, den Thermobecher mit Wasser und etwas Spülmittel vorm ersten Gebrauch ausspüle, geht es danach direkt ans Eingemachte. Mein erster Test wurde direkt zur Bewährungsprobe, denn ich füllte am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr heißes Teewasser in den „Mug“.

Drei Stunden später sollte ich das allerdings schon bereuen. Denn um fast 21 Uhr war der Tee immer noch viel zu heiß und noch lange nicht trinkbereit, trotz nicht gerade luftdicht verschlossenem Deckel. Im Schütteltest lief aber nur aus der kleinen Strohhalm-Öffnung etwas Teewasser, ansonsten bleibt er komplett dicht, anders als von vielen Facebook-Nutzern bemängelt. Am nächsten Morgen wagte ich mich zum Dienstbeginn um 6 Uhr erneut an meinen Tee – und siehe da: Er war immer noch warm, allerdings endlich trinkbereit. Und bis etwa 7 Uhr und damit satte 13,5 Stunden sollte das auch so bleiben. Der Stanley Cup soll zum Vergleich gerade mal bis zu elf Stunden warm halten. Ein Kältetest zum Vergleich steht noch aus – hier soll das Original eisgekühlte Flüssigkeiten sogar bis zu 48 Stunden kühl halten! Das nachgemachte Discounter-Produkt zumindest mehrere Stunden.

Mein Fazit zum Stanley Cup von Action fällt eindeutig aus: Zwar sind die bunten Muster wirklich Geschmackssache und hätten mich bei einem regulären Kauf eher abgeschreckt, aber die Dichte und vor allem das Warmhalten meines Tees über Nacht haben mich für den Preis von gerade mal 6,95 Euro wirklich positiv überrascht und überzeugt. Den Hype verstehen kann ich jetzt auf jeden Fall …