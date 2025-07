Hype-Produkt jetzt auch bei Action – Kunden rennen die Filialen ein

Egal ob in der Schule, bei der Arbeit oder bei Freunden – Stanley Cups und ihre Dupes sieht man überall. Der Hype um den isolierten Trinkbecher nimmt nicht ab. Wer Interesse an ihm hat, stellt allerdings schnell fest: Die Preise sind oft nicht ohne. Bei Action gibt es jetzt eine günstigere Variante zum Original.

Während du für einen Stanley Cup in der Regel 50 Euro oder sogar mehr zahlst, kostet der Trinkbecher bei Action gerade einmal 5,95 Euro.

Hype-Produkt bei Action – Kunden rennen Laden ein

Ein Instagram-Video von „action_deals“ zeigt ihn in mehreren Farben und Motiven. In dem Video zu sehen sind die Cups beispielsweise in dunkel und hellblau gestreift, beige mit roten Herzchen und weiß mit rosa Schleifchen und mit Bienenmuster. Doch in den Filialen gucken viele Kunden in die Röhre.

In den Kommentaren heißt es: „Sofort ausverkauft nach fünf Minuten bei uns“ und „mein Action hat die leider nicht mehr“. Andere Kunden scheinen schneller gewesen zu sein und die Filialen schon im Vorfeld eingerannt zu haben. Es gibt allerdings einen Weg, wie du den Stanley Dupe mit etwas Glück trotzdem ergattern kannst.

SO kannst du die Becher trotzdem bekommen

„Wenn wir das Produkt auf Lager haben, kannst du es in deine Filiale bestellen“, heißt es auf der Website von Action. Eine Bestellung per Internet, Telefon oder Kundenservice ist hingegen nicht möglich⁠.

Nur vor Ort kann man „haushaltsübliche Mengen“ bestellen. Der Grund für die Begrenzung: „Wir möchten natürlich so vielen Kunden wie möglich die Chance geben, sich ihr Traumprodukt zu kaufen⁠“. Abholen kann man die Produkte innerhalb von drei Werktagen, heißt es auf der Website. Bei einem Warenwert von über 50 Euro rufen Action-Mitarbeiter an, sobald die Ware da ist.