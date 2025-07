Hype um Tedi-Version von Trendprodukt – was Kunden jetzt wissen müssen

Ein To-Go-Becher mit Strohhalm – aber alles aus Glas! Das sind die „Cold Cups“ vom Hersteller „Within Mood“. Doch der Trend-Markenname hat seinen Preis: Die Gläser kosten auf der offiziellen Website knapp 30 Euro im Zweier-Set.

Jetzt springt Tedi auf den Hype mit auf – und bietet seine eigenen Trinkgläser an, die vom Design her deutlich den „Within Mood Cold Cups“ nachempfunden sind. Der große Unterschied: Das Sechser-Pack Trinkgläser gibt es bei Tedi für gerade mal 3 Euro – also 50 Cent pro Glas.

Billig-Version von Trendprodukt bei Tedi

Kein Wunder, dass das Interesse an der Billig-Version der Trendgläser groß ist. So groß, dass es vielen Kunden schwer fällt, überhaupt noch welche in ihren Filialen vor Ort zu finden.

Da wäre es praktisch, eine Möglichkeit zu haben, vorab überprüfen zu können, ob die gesuchten Produkte im Tedi vor Ort überhaupt noch erhältlich sind. Schließlich ist nichts ärgerlicher, als sich extra zu einem Laden aufzumachen – und ihn dann enttäuscht mit leeren Händen wieder zu verlassen.

Unsere Redaktion hat diesbezüglich bei Tedi nachgefragt. Was der Händler uns verriet, dürfte für den ein oder anderen Kunden durchaus von Interesse sein.

Tedi mit Hinweis an alle Kunden

„Grundsätzlich sind alle 16.000 Artikel in unseren über 3.550 Filialen in Europa verfügbar“, betont Tedi zunächst – gesteht dann aber gegenüber unserer Redaktion ein: „Es kann aber auch einmal vorkommen, dass besonders begehrte Trendartikel vergriffen sein können.“

Mehr News:

Wie man herausfinden kann, ob das beim eigenen Tedi des Vertrauens der Fall ist? Die Antwort klingt und ist mehr als simpel: Nachfragen! „Die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen geben immer gerne Auskunft, ob der Wunschartikel eventuell noch in einer Filiale in der Nähe vorrätig ist“, verrät Tedi.

Also einfach zum Hörer greifen und bei der lokalen Filiale durchklingeln – oder allgemein den Tedi-Kundenservice unter der 0231/55577-0 kontaktieren. Auch hier bekommt man Infos zur Verfügbarkeit diverser Artikel.